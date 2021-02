Vox avisa que sus militantes "no se amilanarán" frente a los ataques en Cataluña: No esperen de nosotros cobardía

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Vox ha querido dejar claro este lunes que sus cargos públicos y militantes "no se van a amilanar" frente a los ataques que reciban estos días en sus actos de campaña en Cataluña. "No esperen de nosotros ni lloriqueos ni cobardías. Ante cada agresión, un paso delante", ha dicho el vicepresidente de Acción política del partido, Jorge Buxadé.

En rueda de prensa desde la sede del partido en Madrid, Buxadé ha explicado que si los Mossos no reciben las órdenes "adecuadas" ante y, por tanto, "no hacen bien su trabajo" frente a las agresiones que denuncia que vienen sufriendo en esa comunidad, los cargos públicos de Vox pero también sus afiliados y simpatizantes "no se van a amilanar".

"BASTA DE MAFIA. ESTO SE HA ACABADO"

"Basta de esa mafia terrorista de la extrema izquierda y el separatismo, basta ya de generar terror y miedo y basta ya de creerse los dueños de las calles en Cataluña. Esto se ha acabado", ha sentenciado el dirigente de Vox, quien constata que hoy su partido está en la calle pero augura que dentro de pocos días estará en el Parlamento catalán diciendo "lo que es importante para los catalanes y el resto de españoles".

En este punto, Buxadé ha censurado que este domingo en el debate de los candidatos en Cataluña su aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, no recibiera respuesta de sus rivales ante los actos de violencia contra Vox. "El que calla, otorga", ha apostillado.

Aún a sabiendas, según ha dicho, de que estas no son unas elecciones "libres", ha insistido en que nadie espere que Vox dé "un paso atrás". "Al contrario, cada agresión un paso hacia delante, porque hoy atacan los actos de Vox pero mañana esas milicias armadas atacarán la propiedad privada de cualquier hombre libre", ha dicho.

De entrada, el portavoz de Vox ya ha avanzado que su partido ya ha denunciado y seguirá denunciando ante las autoridades competentes todos y cada uno de los ataques que reciban estos días durante la campaña electoral en Cataluña.

VAN A PONER FIN AL "MIEDO SISTÉMICO"

Pese a todo lo que están viviendo en esa comunidad, Buxadé ha subrayado que Vox tiene "un apoyo extraordinario" por parte de la ciudadanía, que incluso se ofrece a proteger las carpas del partido ante la llegada de grupos separatistas o de extrema izquierda, como dijo que ocurrió este domingo en Badalona.

"La gente de a pie está con Vox y se va a ver reflejado el próximo 14 de febrero", ha vaticinado Buxadé, apuntando que su partido va a conseguir "en breve" eliminar "el miedo sistemático" que, a su juicio, ha habido en la sociedad catalana por parte de estos grupos, a los que, ha dicho, van a "quitar las calles porque no son suyas".