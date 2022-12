Vox avisa de que mañana podría tumbar los Presupuestos de Ayuso al votar en contra del dictamen sin pasar por Pleno

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avisado este jueves de que mañana en la votación del dictamen del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 en comisión tendrán que votar en contra al no estar incluidas sus enmiendas, lo que podría provocar que los tumben inmediatamente y no se celebre el Pleno de debate de Presupuestos los próximos 21 y 22 de diciembre.

"Mañana tenemos un dictamen en el que a día de hoy no se ha incluido ninguna enmienda de Vox. Nosotros no podemos votar a favor del dictamen ni abstenernos. Tendremos que votar en contra de un dictamen que no incluye las enmiendas de Vox", ha lanzado Monasterio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Este viernes es el día en el que se votará el dictamen de la norma con las enmiendas parciales de los partidos de izquierda que se hayan incluido. Las de Vox no se encuentran por no haberlas registrado a tiempo y después de que los servicios técnicos estimaran que no se produjo ningún fallo técnico.

Pese a ello, Monasterio ha incidido en que ellos siempre estarán "abiertos y esperando" a que alguien negocie con ellos e incluyan esas enmiendas. Por el momento, ha lamentado que no les haya llamado "nadie" y considera que "no hay voluntad política".

"Si se devuelve el Presupuesto hay plazo para seguir negociando. Estos meses hemos estado con ganas de negociar, con muchas enmiendas. Llevábamos 100 enmiendas y nos dijeron que menos... les pasé las más destacadas para facilitar al Gobierno llegar a un acuerdo. Ha habido voluntad y hay otras razones. Esto a mí me duele. El PP una vez más se equivoca de enemigo. Seguiremos esperando a ver si alguien quiere incluir nuestras enmiendas", ha lanzado, para a continuación ironizar con los periodistas que la semana que viene se podrán ir "de vacaciones".