Vox Baleares denuncia acoso a árbitra sevillana que expulsó a un entrenador tras pedirle que le hablara en castellano

Vox Baleares ha denunciado el acoso recibido por una árbitra de fútbol sevillana que expulsó el pasado sábado a un entrenador que se dirigió a ella repetidamente en catalán, y ha defendido que "actuó correctamente" durante el partido que enfrentó a dos equipos alevines de la isla de Mallorca.

Así lo ha afirmado el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en la que ha arremetido contra la entidad Asamblea Soberanista de Mallorca, quienes han acusado a la colegiada de ser "antimallorquina".

"Los golpistas de Asamblea Soberanista de Mallorca siguen el bulo catalanista y se suman a la campaña de señalamiento contra la árbitro (...) Está siendo víctima de la habitual intolerancia catalanista", ha dicho Campos en su mensaje.

De este modo, el diputado de Vox responde a un mensaje en redes de Asamblea Soberanista de Mallorca en la que publican datos personales y laborales de la colegiada, como que es de Sevilla o que trabaja de Guardia Civil, y en la que la acusan de ser "antimallorquina" y piden respeto por su lengua.

EXPULSIÓN POR HABLAR EN CATALÁN Las declaraciones de Vox y Asamblea Soberanista de Mallorca tienen lugar después de que el pasado sábado el entrenador de un equipo alevín de fútbol mallorquín fuera expulsado de un partido de Primera Regional por dirigirse a la colegiada en catalán, cuando poco antes protestó en castellano una decisión arbitral, según ha informado en un comunicado su equipo, UE Petra.

El club denunció los hechos el pasado lunes recogiendo el acta del partido que enfrentó a UE Petra y el Club Cardassar Atlético. En dicho documento, la colegiada indicó que el entrenador pasó a hablar en catalán en el descanso después de ser amonestado por decir "esto es de vergüenza".

Según consta en acta, la árbitro le pidió que hablara en castellano, aunque el entrenador "perpetuó su dialecto". Al no conseguir que cesara y percibir "ciertas faltas de respeto" y "desobedecer indicaciones", le expulsó.

El club ha admitido que efectivamente se produjo esa conversación en la que la colegiada le pidió al entrenador que se expresara en castellano, aunque no "de forma educada". Además, de acuerdo a UE Petra, la árbitro le trasladó "estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano".

Desde el equipo mallorquín han considerado "intolerable" que la decisión de la colegiada en una competición deportiva pueda "estar influenciada" porque el entrenador emplee una determinada lengua u otra.

"AGRESIÓN LINGÜÍSTICA" AL ENTRENADOR

Los hechos han sido condenados por los partidos MÉS per Mallorca y PI-Proposta per les Illes Balears, que han pedido a la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) que sancione a la árbitro por lo que consideran como "agresión lingüística" a un entrenador.

El coordinador general de MÉS y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, calificó el lunes este gesto de "catalanofobia" y, además, consideró que se trata de "una agresión lingüística que no se puede tolerar, y menos en un espacio de ocio infantil y juvenil".

Por ello, MÉS solicitó este lunes una reunión "urgente" con el FFIB para "evitar que se vuelva a producir", a la vez que mantiene que "este tipo de actos" están "en gran parte amparados" por el pacto entre PP y Vox en el Govern balear.

Asimismo, PI-Proposta per les Illes Balears exigió a la FFIB una sanción a la árbitro. "No se pueden consentir estas situaciones de odio lingüístico bajo ningún concepto", aseguraron el martes en un comunicado.

Tras hacerse eco de estas informaciones, el presidente del PI, Tolo Gili, aseguró que "esta situación es intolerable" e insistió en pedir la expulsión de la árbitro del colectivo arbitral de Baleares.