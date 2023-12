Vox Baleares hace caer el presupuesto de tres consellerias, además de IB3, IbDona y otras entidades públicas

Todavía pueden aprobarse en los plenos de la próxima semana

Vox se ha abstenido este jueves en la votación del presupuesto de tres Consellerias --Educación, Economía y Hacienda-- del Govern balear, además de IB3, IbDona y otras entidades públicas, propiciando así que sean rechazadas al darse un empate entre el PP y la suma de votos de la izquierda.

El fracaso para aprobar estas secciones en Comisión no supone que decaigan de manera definitiva, ya que podrán volver a votarse en los plenos de la próxima semana.

De este modo, la principal consecuencia práctica es que las votaciones serán más largas, más allá de las connotaciones políticas: que secciones del proyecto se queden fuera del dictamen que se eleva al pleno es un hecho insólito en la historia del Parlament balear.

Las secciones afectadas son las Consellerias de Educación y Universidades; Economía, Hacienda e Innovación; Empresa, Empleo y Energía; IbDona; IB3; IbJove; IEB y Fundació Illes Balears d'Acció Exterior. Además, el martes Vox también se abstuvo en una veintena de puntos del articulado.

EQUILIBRIOS PARLAMENTARIOS: CARDONA Y CÓRDOBA, CLAVES

Cabe señalar que, en el pleno, el PP tiene tantos escaños como los que suman PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (25), si bien Marga Prohens también cuenta con el sí del exdiputado de Vox Xisco Cardona, ahora no adscrito, quien ya ha avanzado que votará a favor del presupuesto "por responsabilidad".

Con el apoyo de Cardona, Vox tendría que votar en contra de los presupuestos si quisiera impedir que salgan adelante, aunque según han informado su postura actualmente es la de la abstención.

Tras la Comisión de Hacienda, la portavoz, Idoia Ribas, ha señalado que la existencia del acuerdo de investidura haría que no fuera necesario votar en contra de las cuentas autonómicas, aunque ha advertido que si el PP "presenta políticas contrarias al ideario de Vox, votarán que no".

En este escenario cobra también un papel relevante el diputado de Formentera. La aritmética parlamentaria implica que Llorenç Córdoba podría tumbar los presupuestos si votara en contra con la oposición. Su abstención, en cambio, daría un margen de un voto frente a la izquierda.

Este mismo jueves, la presidenta, Marga Prohens, no ha aclarado si tiene confirmado el voto de Córdoba y se ha limitado a señalar que el Ejecutivo cumplirá "con todas las enmiendas de Sa Unió" para su voto positivo a los presupuestos autonómicos.

Precisamente, Córdoba está envuelto en una polémica por supuestamente haber tratado de condicionar la estabilidad del Govern a cambio de un sobresueldo de 4.000 euros al mes. Sa Unió anunció su expulsión pero conserva el acta de diputado.

Mientras, desde PSIB y MÉS instan al Govern a que negocie con la oposición. El portavoz socialista, Iago Negueruela, lamentaba este jueves que, pese a las circunstancias, el PP no les ha llamado.

ENMIENDA DE 20 MILLONES PARA LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA EN LA ENSEÑANZA

Como principal reivindicación, los de Santiago Abascal exigen al PP que apruebe su enmienda para destinar 20 millones de euros a financiar la implantación de la libre elección de lengua. Dicha enmienda se votó este miércoles y el PP la frustró con su abstención. Sin embargo, se mantiene para el debate en el pleno.

En el bloque de enmiendas a Educación, la diputada del PP Ana Isabel Curtó subrayaba "todavía hay plazo para posibles acuerdos". Vox, mientras Vox exige al PP ser tratado como un "socio real" si desea que la próxima semana los próximos Presupuestos autonómicos sean aprobados.

Por otro lado, en las sesiones de la Comisión el PP tampoco ha apoyado las cuatro enmiendas de Vox para eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT. De hecho, en lugar de abstenerse ha votado en contra. Se trata de cuatro enmiendas por un valor conjunto de 400.000 euros, con las que Vox pide suprimir las subvenciones nominativas a las patronales y sindicatos y destinar ese dinero a atención a la discapacidad.