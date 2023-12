Vox Baleares pide ser tratado como un "socio real" si el PP quiere aprobar los Presupuestos

Los de Abascal instan al PP a renegociar las cuentas autonómicas y les acusan de diseñarlas a sus espaldas

Vox Baleares ha pedido este jueves al PP ser tratado como un "socio real" si desea que la próxima semana los próximos Presupuestos autonómicos sean aprobados y ha acusado a los 'populares' de diseñar unas cuentas sin contar con su participación.

En una rueda de prensa al término de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que debe emitir el dictamen, la portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, ha instado al PP a renegociar las partes que por las abstenciones de los de Abascal han caído en comisión y que ponen en riesgo la aprobación de las cuentas en el pleno la próxima semana.

"¿Por qué nos llaman socios?", se ha preguntado Ribas al tiempo que ha añadido que si el PP necesita un socio "tendrá que tratarlos como tal". La portavoz de Vox no ha aclarado si este mensaje es una petición de entrada en el Ejecutivo autonómico y se ha limitado a dejar en manos de los 'populares' la fórmula de esta relación. "La fórmula para tratarnos como un socio real tendrá que plantearla el PP, que es quien necesita ese socio. Nosotros no estamos gobernando, están gobernando ellos y si quieren que esas iniciativas salgan adelante, tendrán que actuar en consecuencia", ha apuntado.

De momento, Vox se mantiene en la abstención a las cuentas, situación que, hoy por hoy, sería insuficiente por la aritmética parlamentaria para que el Govern pueda sacar adelante los Presupuestos del próximo ejercicio y ha instado al PP a una nueva negociación, aunque lo ha hecho advirtiendo "que se está negociando en los penaltis".

Según Ribas, la existencia del acuerdo de investidura haría que no fuera necesario votar en contra de las cuentas autonómicas, aunque ha advertido que si el PP "presenta políticas contrarias al ideario de Vox, votarán que no". Para la portavoz, el PP "no puede pretender que Vox vote a favor de todas las políticas que pretenda llevar a cabo en solitario".

La portavoz se ha referido a la enmienda de los 20 millones para la elección de lengua y la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos, pero advirtiendo que no eran las únicas condiciones. De este modo, se ha referido a otras propuestas de carácter fiscal.

Sobre esto, Idoia Ribas ha recordado y criticado que Vox conoció el proyecto de Presupuestos el mismo día que el resto de grupos de la oposición y ha avisado de que "si se hubieran negociado no se estaría dando la situación actual".

"Hemos sido invitados a jugar al final del partido, en el tiempo de descuento y a nadie le gusta jugárselo todo en los penaltis". De este modo ha ejemplificado Ribas la situación que se vive a pocos días del inicio del pleno de Presupuestos.

Vox se ha abstenido este jueves en la votación del presupuesto de tres Consellerias --Educación, Economía y Hacienda-- del Govern balear, además de IB3, IbDona y otras entidades públicas, propiciando así que sean rechazadas al darse un empate entre el PP y la suma de votos de la izquierda.

Que secciones del articulado se queden fuera del dictamen que se eleva al pleno es un hecho insólito y pone en peligro la aprobación de los Presupuestos porque podría suponer el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Las secciones afectadas son las Consellerias de Educación y Universidades; Economía, Hacienda e Innovación; Empresa, Empleo y Energía; IbDona; IB3; IbJove; IEB y Fundació Illes Balears d'Acció Exterior.

Cabe recordar que este martes, la abstención de los de Santiago Abascal propició el rechazo a una veintena de artículos del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2024

"No podemos votar sí a una secciones no ajustadas a nuestro ideario y que no han sido negociadas con nosotros", ha señalado la portavoz de Vox. Para Ribas, apoyar unas medidas en cuyo diseño no se ha participado "sería una traición a los votantes".

VOX EN LA OPOSICIÓN

Idoia Ribas ha recordado que Vox se comprometió a no dificultar la aprobación de las cuentas autonómicas siempre y cuando se cumplieran las 110 medidas del acuerdo de investidura, aunque ha advertido que aquel documento "no era un cheque en blanco y que el PP no puede pretender que se vote a favor de políticas que no están pactadas".

Esto será así, ha insistido, mientras el PP gobierne en solitario y con Vox en la oposición. Sin embargo, a preguntas de los medios en varios ocasiones Ribas no ha aclarado si se está reclamando la entrada en el Govern.