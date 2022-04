Vox cambia de opinión y retira su enmienda a la Ley de Autonomía Financiera de Madrid que tachan de "fake"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Vox ha retirado su enmienda a la totalidad sobre la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid, por lo que continuará adelante su tramitación, pese a que la consideran una norma "inocua y fake".

Así lo ha trasladado el portavoz económico de Vox en la Asamblea de Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé, durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL), porque "con la izquierda" no van "ni a heredar", pese a que durante semanas y esta misma mañana no estaban dispuestos a retirar su enmienda.

Aun así, esta formación sigue considerando esta norma "inocua y fake" que "no sirve para lo que el Gobierno dice que sirve: ni blinda a la Comunidad de Madrid de ningún ataque del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni reduce impuestos a los madrileños".

Además, insisten en que desde su formación seguirán luchando "por aprobar verdaderas rebajas fiscales que beneficien a las familias, como la reducción de medio punto de IRPF que ya está registrada en la Asamblea de Madrid".