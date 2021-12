Vox celebra el adelanto electoral en Castilla y León, avisa de que están listos y espera que Andalucía siga el ejemplo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado que "por fin" vaya a haber elecciones en Castilla y León el próximo 13 de febrero y ha advertido de que están "listos" para entrar de forma "masiva" en las Cortes de esa comunidad, al tiempo que ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que haga lo propio y adelante la cita con las urnas.

Buxadé ha reaccionado así, en rueda de prensa desde la sede del partido, después de que este lunes haya amanecido con la noticia de Mañueco anunciando el cese de los cuatro consejeros de Ciudadanos, la disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de los comicios para el próximo 13 de febrero.

El dirigente de Vox ha aplaudido esta decisión de Mañueco y tan sólo ha lamentado que no la hubiera adoptado meses antes para no haber perdido tanto tiempo con un Gobierno que, a su juicio, "no representa las necesidades e intereses" de las familias, las pymes y el sector agrario y ganadero en esa comunidad.

TIENEN MIEDO A VOX

Buxadé ha mostrado su sorpresa de que haya convocado los comicios "en medio de una epidemia", lo que le hace pensar que el presidente castellano-leonés tiene "muchísimo miedo" a la capacidad convocatoria de Vox que, según ha apuntado, va a estar en todas las calles, plazas, barrios y ciudades de Castilla y León, como hicieron ya en las anteriores elecciones de País Vasco, Galicia y Cataluña, "pegados al terreno y respondiendo a las necesidades reales" de su ciudadanía.

Ello les llevará, según adelanta, a que el próximo 13 de febrero haya "un nuevo dibujo" parlamentario en Castilla y León. Ese día, asegurado, Vox celebrará "la entrada brutal" de procuradores en el Parlamento regional y logrará poner al PP en el brete de gobernar con el PSOE o formar parte de "la alternativa social y patriótica".

Buxadé ha dicho una y otra vez que en su partido están "preparados" para esos comicios autonómicos y que, tras el anuncio hecho por Mañueco, activará el procedimiento estatutario para la designación de los candidatos provinciales, pero no así el programa electoral que es "la agenda España", la misma que defienden en Castilla y León, Canarias, Cataluña o Andalucía. "Aquí no hay sorpresas", ha dicho.

Preguntado en este punto cómo ve que el presidente andaluz no haya seguido los pasos de Mañueco y haya adelantado las elecciones, el también eurodiputado de Vox ha respondido con un "mal" y ha aprovechado para exigir una vez más a Moreno que convoca ya los comicios en esa comunidad y deje de pensar sólo en sus intereses particulares.

MAÑUECO NO ES MODELO A SEGUIR

"Mañueco no es un modelo a seguir, pero Moreno debe dar voz a los andaluces para que demos otro color a Andalucía y podamos ser esa alternativa a los 40 años de régimen socialista", ha aseverado Buxadé.

Siguiendo con Andalucía, el dirigente de Vox ha censurado la imposición del pasaporte Covid en esa comunidad pues, en su opinión, ésa no es una medida sanitaria sino "una medida restrictiva de derechos fundamentales", como la libertad de movimiento o la vulneración del derecho a la intimidad.

En este punto, y tras recomendar a los "palmeros de las élites de Bruselas" leerse los documentos relativos al pasaporte Covid, Buxadé ha avisado de que su partido realizará todas las acciones judiciales oportunas contra este recorte de derechos en España que es, según ha denunciado, "inadmisible".