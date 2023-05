Vox se compromete a contratar a más personal sanitario para la Atención Primaria en Asturias

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la presidencia del Principado, Carolina López, ha manifestado este viernes la huelga de los sanitarios asturianos no es más que el reflejo del "abandono" y del "total desinterés" del Gobierno de Barbón hacia los profesionales. En este sentido la candidata de Vox se ha comprometido a llevar a cabo un refuerzo de la Atención Primaria con la contratación de más personal sanitario y la eliminación del exceso de burocracia que permita reducir las listas de espera.

"No nos cansamos de decirlo. El PSOE boicotea a la sanidad y no muestra ningún respeto ni por los profesionales sanitarios ni por los pacientes. Lejos de poner solución crea más problemas", ha dicho López, que ha insistido en que "los asturianos no se merecen un Gobierno totalmente despreocupado por crear una sanidad de calidad".

Frente a la "desidia" socialista, Vox asegura que pondrá en marcha incentivos económicos y profesionales para los médicos que elijan destino los concejos que más sufren la despoblación. "Garantizaremos la asistencia sanitaria y del resto de servicios de la Administración Pública en todos los concejos", concluye la candidata.