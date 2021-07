Vox confía en que "al final" Casado acabará presentando moción de censura contra Sánchez "por responsabilidad"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este lunes que su formación confía en que "al final" el líder del PP, Pablo Casado, atenderá sus demandas y "por responsabilidad" acabará presentando una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado Buxadé en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional de Vox, durante la que ha vuelto a censurar la rapidez con la que los 'populares' han dicho "no" a su petición en este sentido.

En opinión del dirigente de Vox, la coyuntura actual ya justifica el uso de ese instrumento constitucional para 'tumbar' al Gobierno, pero es que, según su pronóstico, "la situación va a ir a peor", y Casado debe "reflexionar" sobre ello.

"Que no tengan prisa, pero que recapaciten y pulsen la realidad de los españoles", ha insistido, apuntando que si Casado da el paso su moción tendrá "mejor resultado aritmético" que la que presentó el año pasado Santiago Abascal y que sólo apoyaron sus 52 diputados.

MOMENTO DE MIRAS ALTAS

"Nosotros estamos aquí por España y no por si salen o no los números, es el momento de la política de miras altas y no de la mirada corta y el cómputo numérico", ha añadido, antes de reiterar que ahora es el PP el que, como segundo partido nacional, debe "asumir el protagonismo".

Incidiendo en que se trata de una "decisión muy importante" Buxadé ha vuelto a pedir a Casado que se tome "el tiempo que sea necesario". "No les estamos forzado a tomar la decisión en 15 o 20 días, pero confiamos en que el PP, al final, lo hará por responsabilidad", ha señalado, anticipando que, si no lo hace, Vox tendrá que tomar decisión y que a ellos no se les puede "acusar de falta de valentía".