Vox confía que el próximo Govern de Prohens "librará a los ciudadanos de las políticas liberticidas de izquierda"

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha comparecido este lunes, ante los medios, tras escuchar el discurso de investidura de la candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, a quien ha felicitado por los términos que ha utilizado y las propuestas de gobierno que ha presentado, porque, según ha dicho confiar, serán las que "librarán a los ciudadanos de las políticas liberticidas de la izquierda".

Si bien, y pese a coincidir también con Prohens en la necesidad de "no tener complejos y defender lo que cada uno piensa sin tener que estar sometido a la dictadura de la izquierda, en la que parece que lo que esta formación defiende es algo malo, cuando es lo que quieren los ciudadanos", la portavoz parlamentaria de Vox ha reiterado su abstención en la primera votación en el Parlament, en el que Prohens necesita una mayoría absoluta que no tiene, para ser investida como presidenta, porque "son partidos distintos y, por tanto, con enfoques diferentes en algunas cuestiones", que ha preferido no recordar esta jornada y reservárselos para su discurso de este martes.

En este sentido, y después de poner en valor "el esfuerzo" y "la generosidad" de Vox para que haya un cambio de Govern en Baleares, Ribas ha expresado que todo y su satisfacción por los términos que ha utilizado Prohens en su discurso de investidura y las propuestas de gobierno que ha planteado, "completamente alineadas con el pacto alcanzado para poder posibilitar el cambio de Govern", será este martes cuando "planteará la réplica a este discurso de investidura y anunciará algunas medidas que considera necesarias y urgentes, en la línea con lo acordado en el pacto de gobernabilidad con el PP".

Asimismo, la portavoz de Vox ha celebrado el hecho de haber pasado en cinco años de no tener representación en el Parlament a tener ocho diputados y ser "la llave de la gobernabilidad" de esta Comunidad.

Con todo, Ribas ha dicho "esperar que este sea el inicio de un gobierno estable, que aporte mayor prosperidad y libre a los ciudadanos de las políticas liberticidas de la izquierda y que se cumplan todas las medidas pactadas, para lo que precisamente se han acordado mecanismos de control".

En definitiva, ha sentenciado, "este es un día de felicitarnos, de estar contentos porque al fin se cumplirá la voluntad de los ciudadanos para que haya un cambio no solo de gobierno sino también de las políticas de gobierno porque "nosotros estamos en el Parlament no para que vengan unos u otros y todo siga igual, sino para que haya cambios reales".