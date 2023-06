Vox confirma que no apoyará la investidura de Buruaga (PP) salvo que haya un Gobierno de coalición en Cantabria

El PP le ofrece un documento con "cuestiones de carácter general" que considere "esenciales" para votar sí o abstenerse

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

Vox ha confirmado que no votará a favor de la investidura de la candidata del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como presidenta regional, salvo que haya un Gobierno de coalición. Por su parte, el PP le ofrece un acuerdo para que no se oponga, como el firmado con el Partido Regionalista.

Vox sin embargo aún no tiene decidido si votará en contra o se abstendrá, según ha dicho esta tarde el presidente del partido, Emilio del Valle, tras reunirse en el Parlamento regional con Íñigo Fernández y María José González Revuelta, miembros de la comisión del PP que se están encargando de las negociaciones para la investidura. También ha participado en este encuentro la cabeza de lista de la candidatura autonómica de Vox, Leticia Díaz.

En la reunión, el PP ha pedido a Vox formalmente que permita un Gobierno del PP en solitario y vote a favor o, al menos, se abstenga en la investidura de Buruaga como presidenta de Cantabria.

Y para lograrlo, ha invitado a Vox a que presente un documento que incluya aquellas "cuestiones de carácter general" --"no un programa de Gobierno"-- que considere "esenciales", según ha explicado Fernández en declaraciones a los medios.

Aunque la elección de Buruaga como presidenta de Cantabria ya está garantizada por el acuerdo suscrito el pasado viernes con el líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, por el que los regionalistas se abstendrán, el PP busca que Vox también contribuya a esa investidura.

Así el PP ha pedido que o bien vote a favor, lo que permitiría que Buruaga fuera investida en primera votación, o que se abstenga, como va a hacer el PRC.

Con la oferta lanzada, se da la posibilidad a este partido de firmar un acuerdo de investidura como el suscrito el pasado viernes por populares y regionalistas y que incluía una serie de "garantías" solicitadas por el PRC para abstenerse --entre ellas que no entrara Vox al Gobierno (aunque en el documento no se citaba a esta formación expresamente, sino que se optaba por la fórmula que no entraran partidos "antiautonomistas").

"Le pedimos a Vox lo mismo: firmar un documento con las garantías que consideren necesarias para hacer viable su abstención o su voto favorable con el fin de poder sacar adelante la investidura de la candidata del PP para la formación de un Gobierno del PP", ha señalado Fernández.

Sin embargo, el presidente de Vox ha confirmado que su partido no va a votar a favor de la investidura de Buruaga. "El sí, ya se lo dijimos el primer día, que si no había un Gobierno de coalición, no lo iban a tener. Ahora si es abstención o no lo tenemos que decidir".

Del Valle ha vuelto a ofrecer esta tarde al PP la "mano tendida" de Vox para formar un Gobierno de coalición "estable, que dé buena imagen y que atraiga inversores".

Y es que, a su juicio, los gobiernos en minoría "que tienen que andar pactando con un partido una cosa y con otro otra generan mucha inseguridad y al final a los inversores eso no les gusta".

Del Valle ha lamentado que el PP "no acepte" la propuesta de Vox de este Gobierno de coalición estable y prefiera "estar gobernando con la abstención de Revilla" y produciendo esa "inseguridad" que, a su juicio, va a provocar este Ejecutivo.

Respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales con el PP a lo largo de la legislatura, ha señalado que "en principio" su partido solo está en esa disposición de formar "un Gobierno estable, que dé imagen de estabilidad" y que "responda a la voluntad" de sus votantes, que era echar a Revilla y acabar con las políticas "regional-socialistas".

Del Valle no prevé, en principio, más reuniones con el PP sobre la investidura, dado que el Parlamento se constituye este jueves y empieza ya a correr el reloj para el Pleno de investidura, que Fernández cree que "probablemente será a finales de la próxima semana". "Probablemente pero la Mesa que entre tendrá que decidirlo", ha dicho.

OFRECE A VOX UNA SECRETARÍA EN LA MESA

Precisamente, el PP ha ofrecido a Vox ocupar uno de los cinco puestos de la Mesa del Parlamento, concretamente una de las dos Secretarías.

Del Valle ha agradecido este ofrecimiento y cree que es "normal" y "es bueno" que habiendo cuatro grupos en el Parlamento estén todos en la Mesa.

La intención es que los cuatro partidos que han obtenido representación parlamentaria (PP, PRC, PSOE y Vox) estén en la Mesa y "tengan voz y voto" para que "la pluralidad que han arrojado las urnas y que hay en el Hemiciclo se proyecte en la composición de la mesa".

En cuanto a los puestos en la Mesa, el PP defiende que le corresponde proponer a quien ostentará la Presidencia. Menos claro está los otros puestos en ella (Vicepresidencia Primera, Vicepresidencia Segunda, Secretaría Primera y Secretaría Segunda).

Fernández ha señalado que este es un asunto que ya se ha empezado a hablar con el resto de grupos y hay un "planteamiento bastante positivo" por parte de todos ellos, si bien aún no hay un acuerdo cerrado sobre ello y tampoco sobre la fórmula que se buscará para ello.