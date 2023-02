Vox considera "poco" la condena del Supremo a Junqueras: "Debería estar en la cárcel e inhabilitado de por vida"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, considera "poco" la decisión del Tribunal Supremo de mantener la pena de inhabilitación al presidente de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, de tal forma que no podrá aspirar a ningún cargo público antes de 2031. "Me parece poco, debería estar en la cárcel e inhabilitado de por vida", ha dicho.

En un auto dictado este mismo lunes como consecuencia de la entrada en vigor de la ley que suprime el delito de sedición y rebaja las penas por malversación, la Sala de lo Penal del Supremo ha condenado al exvicepresidente catalán por un delito de desobediencia en concurso real con otro de malversación en su versión agravada, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años.

Al ser preguntado en rueda de prensa en la sede de Vox, Garriga ha explicado que todo lo que haga referencia a "los responsables del golpe de estado de 2017" les va a parecer "poco" y de hecho se ha lamentado de que "sólo" haya sido condenado por esto.

"Son personas que no deberían estar en al calle, sino en la cárcel e inhabilitados de por vida --ha comentado--. Me parece poco trece años, debería estar encerrado y no haciendo declaraciones por la calle".