Vox contesta a Page culpándole de que la mayoría de agricultores rieguen "con acequias de hace más de 50 años"

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado el "lamentable estado" en el que se encuentran los sistemas de riego de la región y ha responsabilizado "al Ejecutivo de Emiliano García-Page de que la mayoría de los regantes continúen regando con acequias de hace más de cincuenta años".

Moreno ha lamentado que el PSOE "niegue inversiones para modernizar el regadío y obras hidráulicas". "Anuncia a bombo y platillo que llevará a cabo estas iniciativas, pero nunca convierte sus promesas en realidad. En Vox no vamos a engañar a nadie y vamos a trabajar para dar soluciones a los regantes, a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha", ha hecho hincapié, según ha informado Vox en nota de prensa.

El candidato de Vox cree que "lo que tiene que hacer García-Page es explicar a los castellanomanchegos en qué se ha gastado el dinero que percibe por el agua trasvasada, dinero que debería haber destinado a infraestructuras hidráulicas de agua potable, de riego y depuración".

MORENO RESPONDE A BLANCA FERNÁNDEZ

En cuanto a las declaraciones de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, sobre la intervención de David Moreno en el acto de Vox en Murcia, el candidato ha afirmado que "es normal que el PSOE no nos comprenda, porque VOX no miente". "Sin embargo, el Partido Socialista no para de mentir para tapar su ineficacia, mientras que privan a comarcas de la región de disponer de agua de calidad y cantidad suficiente para riego y abastecimiento".

"Entendemos que escuchar el mismo discurso en Ávila, Toledo, Murcia, Galicia, Barcelona o Almería por parte de Vox sea difícil de asimilar para los políticos socialistas, acostumbrados a modificar su discurso en función de sus propios intereses", ha añadido.

En este sentido, Moreno ha recordado que "Vox ha defendido y defenderá un Plan Nacional del Agua que interconexione todas las cuencas y permita hacer un uso eficiente del agua a nivel nacional, incluidas todas las comarcas de Castilla-La Mancha a las que se les ha negado las obras hidráulicas que necesitan para sus abastecimientos y modernizar sus regadíos".

"Pueblos de los Montes de Toledo como Menasalbas tienen que llevar cisternas de agua para dar de beber a su ganado durante el verano", ha puntualizado el candidato de Vox, que ha subrayado que desde la formación política en Castilla-La Mancha "se va a dar prioridad a todas las inversiones necesarias de modernización de regadíos y las obras hidráulicas que garanticen el agua a todos los castellanosmanchegos".