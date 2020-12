Vox cree que no habría razón para que el Rey emérito no vuelva a España cuando "no está imputado por nada"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este miércoles que el Rey emérito Juan Carlos I tiene el mismo derecho que el resto de ciudadanos a acogerse a la normativa fiscal en vigor y que no habría razón "para que no vuelva a España cuando no está imputado por nada".

En una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, acerca de que el rey emérito haya presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, Monasterio cree que el Gobierno central ha sido quien ha filtrado este asunto y que el Rey no ha solicitado nada de ello a Hacienda.

No obstante, ha indicado que una vez que el Rey abdicó, tiene los mismos derechos de todos los españoles de solicitarlo y defenderse. "Creo que el Rey que igual que muchos reyes y mayores estará ilusionado con volver a pasar la Navidad en familia con sus nietos y no hay ninguna razón para que no venga a España. No está imputado por nada y esto ha sido una campaña contra el rey", ha lanzado.

A juicio de la líder de Vox en Madrid, esta campaña contra el Rey es la misma del Gobierno para desmontar las "bases de la democracia y la unidad de España".

En este punto, ha ensalzado la labor del Rey Felipe VI que cuando toda España estaba "pesadumbrada" con lo que había pasado en Cataluña, del "ataque brutal de los independentistas" les dio un "impulso" para "salir a las calles para defender lo de todos los españoles".