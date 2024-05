Vox cree que la ausencia de respuesta de Feijóo a Abascal es "intolerable" y lamenta el "desdén" del PP

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Vox ha tildado este martes de "intolerable" la ausencia de respuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la carta que le remitió Santiago Abascal, en la que le insistía en la conformación de un frente común contra el Gobierno, lamentando el "desdén" con el que, a su juicio, les tratan los 'populares'.

En la misiva, Abascal también denunció que la dirección nacional del PP pone "trabas" a los acuerdos de gobierno de ambas formaciones en cinco autonomías, al tiempo que le advertía de que atacar y despreciar a su partido "no es el camino" para desbancar a Pedro Sánchez. Los 'populares' dejaron claro poco después que no responderían a la carta y que el PP coordina su estrategia con la ciudadanía, no con otros partidos.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha tildado de "intolerable" que Feijóo no responda a Abascal y que se nieguen a colaborar para construir una alternativa. En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz ha ahondado en las críticas a los 'populares', que "prefieren dar la mano al PSOE" antes que a ellos.

"El PP insiste en el mismo error, siempre que le hemos tendido la mano nos hemos encontrado que la tiende al PSOE", ha subrayado, reprochando los pactos para la reforma del artículo 49 de la Constitución o las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros acuerdos. "Nos parece verdaderamente desastroso", ha zanjado Rodríguez de Millán.