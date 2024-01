Vox cree que el PP busca ser el "principal socio" del PSOE y afirma que la reprobación de Ortega no tendrá consecuencias

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha sostenido que el PP busca ser el "principal socio" del PSOE después de que ambas formaciones reprobaran en el Ayuntamiento de Madrid a Javier Ortega Smith, que lanzó unos papeles contra el escaño del concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y de paso una botella, además de espetarle 'ahora llora'.

Así lo ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que también ha confirmado que la reprobación a su portavoz en el consistorio madrileño no tendrá consecuencias dentro de Vox, ya que no aceptan "ni media lección de la izquierda", que "no condena la violencia cuando se ejerce de verdad".

"Nos encontramos con un Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que no sabemos si es que está despistado, si es que está dando bandazos a propósito o si es que lo que está haciendo es afanarse por buscar el favor del Partido Socialista y convertirse en su principal socio", ha dicho la portavoz, poniendo como ejemplo otros hechos como la reprobación de un diputado de Vox en el Congreso o la negociación "a escondidas" con Junts el pasado mes de agosto.

Millán también ha recordado el acuerdo que PP y PSOE suscribieron para "repartirse" las comisiones del Congreso o que los 'populares' rechazaron votar a favor de una reprobación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo del "desmantelamiento de la nación". Todo ello aliándose "con esa misma izquierda" que "no solamente no condena la violencia sino que la ampara".

"A nosotros nos sorprende muchísimo que el PP se haya alineado con esa izquierda que no condenaba las imágenes de una persona pegando al señor Rajoy, o que no condenaba ese vídeo que circulaba por ahí pidiendo que le sacase lagrimas a la señora Ayuso", ha añadido, reivindicado que Vox no va a aceptar "la doble vara de medir de la izquierda".

LA REPROBACIÓN NO TENDRÁ CONSECUENCIAS

Después de lamentar que el PP "compre el marco mental de la izquierda", la portavoz de Vox en la Cámara Baja ha detallado que la reprobación de Ortega Smith no tendrá ninguna consecuencia dentro del partido porque no van "a enjuiciar nada, ni a juzgar nada".

Para Millán, no es aceptable que "esa izquierda" que reprobó ayer a Ortega Smith vote a favor de "despenalizar el enaltecimiento del terrorismo" en el Congreso, motivo por el que no aceptarán "ni media lección". "Yo no voy a condenar nada a instancias de la izquierda", ha zanjado.