Vox cree que Sánchez tiene "miedo" a Marruecos tras el 'hackeo' de su móvil con Pegasus

Buxadé avala la ofrenda floral de Sánchez a Hassan II porque "todos los jefes de Estado merecen el debido respeto"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Vox ha censurado este lunes la "nefasta" política exterior del Gobierno demostrada en la cumbre con Marruecos celebrada la semana pasada, donde cree que ha quedado demostrado que el presidente, Pedro Sánchez, tiene "miedo" al reino alauí tras el 'hackeo' de su teléfono móvil con Pegasus.

En rueda de prensa, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado al Ejecutivo de "debilitar" la posición exterior de España, mostrándose "débil" por sus pactos con separatistas, dependencia energética o el cambio de postura respecto al Sáhara.

"No sabemos si por interés partidista o por miedo a no se sabe qué. No fueron capaces medir las consecuencias", ha sugerido recordando después que el teléfono móvil del presidente fue víctima de un intruso mediante el programa Pegasus y también el de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"El Gobierno de España es un peligro para la soberanía de la nación y su prestigio exterior", ha remarcado Buxadé apuntando que, mientras se celebraba la cumbre, 340 inmigrantes ilegales llegaron a España desde Marruecos.

Pero además, ha arremetido contra el acuerdo entre España y Marruecos para conceder 800 millones de euros a empresas que, según Vox, "compiten directamente" con el mercado español en industria agroalimentaria e innovación.

"Nuestros productos asfixiados por la normativa europea, nacional y autonómica, sin apenas ayudas, y el Gobierno se gasta 800 millones en ayudar a Marruecos", ha censurado el dirigente de Vox, que ha criticado también que una parte de estas ayudas estén destinadas a proyectos sobre el agua. "El Gobierno que corta el trasvase Tajo-Segura dejando sin aliento y sin agua al Levante español financia la gestión del agua de Marruecos", ha ahondado.

Y mientras, ha advertido de que la Cumbre no trató asuntos como el control de la inmigración ilegal, la seguridad, la colaboración en la lucha contra el yihadismo o el cumplimiento de las normas internacionales de comercio.

En cuanto a la ofrenda floral que hizo Sánchez a Hassan II, Buxadé ha reivindicado que todos los jefes de Estado de los Estados "merecen el debido respeto". "Todos", ha remarcado apuntando sin embargo que ha habido "casos de jefes de Estado más sátrapas y sanguinarios que otros".