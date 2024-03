Vox cree que simplemente plantear un referéndum es ya una "traición" y recela de que el PSOE se haya "desvinculado"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado este lunes que el simple planteamiento de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es ya "una traición a España" y no se fía de que el PSOE se haya "desvinculado" de esta idea.

ERC ha asegurado que ha comenzado a negociar la posibilidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación en Cataluña con el PSOE, algo que los socialistas ya han negado. En rueda de prensa desde la sede nacional, Fúster ha insistido en que "sólo plantearlo es un ataque al Estado de Derecho, a la Constitución, a la nación histórica y política y un ataque a España".

En esta línea, ha emplazado al PSOE a no negociar nada en esos términos, porque "no sería una deslealtad, sino que sería una traición a España". Sin embargo, el portavoz político de Vox ha asegurado que no se cree que el PSOE se haya "desvinculado" de esa negociación.

"El PSOE se suele desvincular de ciertas que al final (...) Se desvinculó de los indultos, de la amnistía, se pasa el día desvinculándose, pero luego se vincula", ha indicado Fúster, que ha recordado que el presidente, Pedro Sánchez, negó la posibilidad de que hubiera amnistía a los implicados en el 'procés' durante toda la campaña electoral para el 23J. "Que diga que no va a haber referéndum nos pone en una situación de preocupación extrema", ha zanjado.