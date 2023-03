Vox critica la ausencia de Feijóo en la moción: "Los españoles tienen derecho a conocer la posición del PP"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado, en referencia a la ausencia de líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, en el debate parlamentario de la moción de censura que se celebrará mañana en el Congreso, que los españoles "tienen derecho a conocer la posición del PP" criticando al mismo tiempo la abstención anunciada por el PP, que han calificado la moción como un "show político".

El líder del PP no estará presente durante el debate de la moción como ya confirmó el pasado mes de febrero la dirección del partido, eso sí, asistirá a un acto con embajadores de todos los países de la UE, según ha adelantado 'OK Diario'.

En una rueda de prensa este lunes en la sede de Vox, Buxadé ha sostenido que "es un buen momento" para que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visite la embajada de Suecia mientras se celebran las intervenciones del líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia Ramón Tamames.

En concreto, el acto de Feijóo con los embajadores de los países de la Unión Europea tendrá lugar en la embajada de Suecia en Madrid, algo que Buxadé ha calificado como "buena cosa" para que el líder 'popular' hable con el embajador de Suecia sobre el Gobierno del país "de lo bien que está funcionando con la intervención de los demócratas suecos", socios de Vox.

En otro punto, cuestionado sobre las palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha lanzado este lunes que mañana se representará un "show político" en el Congreso y que el PP no participará en esa moción, Buxadé ha indicado que no sabe a qué se está refiriendo.

"No sé si Gamarra lo que quiere decir es que se van a salir del Congreso de los Diputados, que no van a estar presentes en el debate o no van a intervenir. No sé a lo que se está refiriendo", ha indicado.

Acto seguido, ha defendido que los españoles "tienen todo el derecho" a que se produzca el debate en la Cámara Baja y a "conocer la posición del Partido Popular" tras el discurso del líder de la formación, Santiago Abascal y del discurso del candidato a la presidencia, Ramón Tamames.