Vox critica el Gobierno "chantajeable" de Sánchez y advierte que su "debilidad" lleva al efecto llamada por Ceuta

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cargado este jueves contra el Gobierno "chantajeable" de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con Marruecos y ha censurado que su "debilidad" de discurso produce un efecto llamada que atrae más inmigración.

"Marruecos ha visto un gobierno débil, chantajeable, políticos que no se atreven a hacer un discurso claro como hacemos en Vox", ha subrayado Monasterio en declaraciones a 'Telemedrid' recogidas por Europa Press, en las que ha llamado al Ejecutivo central a definir una política exterior.

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

En este sentido, ha apostado por repatriar a los menores que han llegado de manera ilegal hasta la Ciudad Autónoma de Ceuta abogando para ello por firmar "convenios para que puedan ser devueltos" y si es necesario "cambiar las leyes" en este sentido, así como por cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Y todo ello, ha indicado, para evitar que estos inmigrantes "sean víctimas y utilizados como armas" por parte de Marruecos. "No podemos ser cómplices del gobierno marroquí, que está utilizando esto como arma. No es verdad que podamos atenderlos y si no que vayan a ver las colas del hambre", ha argumentado Monasterio.

En este sentido, ha advertido del "efecto llamada" del discurso "progre" del Gobierno de Sánchez y de su "debilidad" que provoca que se use "como armas" a estos menores marroquíes "para presionar a España". "Tenemos que hablar con Marruecos y ser claros. A lo mejor este gobierno no lo sabe hacer y ese es el problema", ha criticado.

"Marruecos ha invadido España y lo hará las veces que haga falta más si ven los discursos blandos, progres y chantajeables. Tenemos que mostrar una línea clarísima, una política exterior clarísima, unas condiciones clarísimas a Marruecos y que sepa que no lo puede volver a repetir y si hay que levantar un muro altísimo habrá que levantarlo y si hay que tener a nuestros militares de forma permanente habrá que tenerlos porque no nos podemos permitir tener a 10.000 personas invadiendo Ceuta", ha justificado.

NINGÚN PACTO EN MADRID QUE PUEDA ROMPER

Finalmente, la líder regional de Vox ha eludido hacer propia la amenaza del grupo parlamentario Vox en Andalucía de que dejará de apoyar al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) si en la comunidad se reciben menores inmigrantes que han llegado a Ceuta en las últimas horas. En este sentido, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a acoger a 20 menores no acompañados, conocidos como menas.

Así, ha indicado que en la región Vox no tiene "ningún pacto con el PP que pueda romper" y se ha limitado a señalar que en su partido están pendientes de la formación de gobierno y es la presidenta regional en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, quien tiene que decir "qué papel" quiere que jueguen en el futuro gobierno de la Comunidad.

"El día de las elecciones ya dijimos que ofrecíamos nuestros votos a cambio de nada. No hay negociación para la investidura", ha recordado Monasterio, quien ha incidido en que Vox hizo "el gesto inicial" ahorrando así "un mes de negociaciones".

En esta línea, ha indicado que Ayuso y el PP debe decir "si quieren ser generosos o no" con Vox "o si prefieren aprobar con el PSOE". "Si no son generosos tendrán que contar por qué colocan al PSOE en la Mesa de la Asamblea de Madrid. Si prefieren al PSOE o Más Madrid es una decisión de Ayuso", ha explicado.

"¿A qué aspira Vox? Si me deja, asumo todo el gobierno de la Comunidad", ha ironizado para recalcar que "Vox está aquí para quedarse y el gobierno depende de Vox" así que ha recalcado que es la futura presidenta la de la Comunidad quien debe dar el paso y "hacer una oferta". "Estamos esperando una oferta; no sabemos si estamos en la ecuación", ha indicado.