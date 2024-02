Vox critica "odio enfermizo" de Más Madrid contra "pureza y monogomia" y cree que su plan de educación sexual "da asco"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La concejala de Vox Carla Toscano ha criticado el "odio enfermizo" de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid contra "la pureza, el matrimonio, la monogamia o los valores cristianos" y ha afirmado que el plan de educación afectivo sexual, que ha presentado Más Madrid, "da asco".

Más Madrid ha presentado un plan de educación afectivo sexual para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres que "promueve la igualdad, la equidad y la justicia sin discriminación entre los géneros", tal y como ha expresado la concejala de Más Madrid Lucía Lois, que no ha salido adelante, con el voto en contra de PP y Vox.

"Con la excusa de la igualdad y de prevenir la violencia quieren corromper sexualmente a nuestros hijos. No es nuevo, ni lo han inventado ustedes", ha afirmado Toscano, quien ha defendido que la educación sexual "no es derecho". "Lo que sí es un derecho es el derecho de los padres a educar a los hijos según sus convicciones. Lo llaman derecho porque no pueden explicar los verdaderos y repugnantes motivos", ha reprochado.

Así, ha criticado que la izquierda pretenda "activar los impulsos sexuales" de los más pequeños animándoles "a la masturbación" promocionando "juegos eróticos para niños de 0 a 6 años, talleres infantiles de travestismo, yincanas sexuales para niños y enseñanza de tríos".

Por parte del Gobierno, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, ha criticado que la izquierda busque con este tema "la polémica estéril" con Vox. "Nosotros vamos a seguir desarrollando las actividades que hacemos en los centros de atención a la familia, más de 311 actividades formativas y vamos a mantener el proyecto de Madrid Violencia Género que se acordó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por parte de todos los grupos", ha apuntado.