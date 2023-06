VOX critica que la candidata a la alcaldía en Zaragoza actúa como si tuviera mayoría absoluta

Julio Calvo está convencido de que el PP "acabará pactando con VOX"

El candidato de VOX a la Alcaldía, Julio Calvo, ha lamentado que la candidata del PP, Natalia Chueca, haya rechazado su propuesta de formar un gobierno municipal de coalición que supondría superar en tres escaños la mayoría absoluta al sumar a los 15 concejales de los 'populares' los 4 de VOX. "Se comporta como si tuviera una mayoría absoluta que no tiene y lo mismo en las Cortes de Aragón que aún son más votos los que le faltan a Azcón, son 6, y VOX le podría aportar 7 escaños", ha dicho.

"Tiene que entender --ha indicado Calvo sobre el PP-- que la gente no les ha pedido que gobiernen en solitario, sino con la colaboración de VOX porque entre ambas sumamos la mayoría suficiente para gobernar holgadamente, con tranquilidad, en ambas instituciones".

A su parecer, el PP "tiene el problema, como siempre, porque a pesar de se define de derechas parece que le da miedo hacer esas políticas de derechas" al indicar que estos cuatro años ha mantenido políticas implantadas por ZeC en el anterior mandato y también las estructuras administrativas que las sustentan.

Natalia Chueca y Julio Calvo han mantenido una reunión, a petición de la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza. El candidato de VOX, para quien esta reunión era "obligada" para tratar futuros pactos gobierno o de programas, le ha planteado a Chueca que entre los dos suman 19 escaños, que es una amplia mayoría, y en el Ayuntamiento de Zaragoza habría que remontarse a muchos años atrás.

En rueda de prensa, Calvo ha explicado que en el listado de 36 asuntos planteados por VOX hay muchas coincidencias, que ha cifrado en casi un 90 por ciento y también diferencias, pero se ha mostrado convencido de que el PP "acabará pactando con VOX". "No se --ha puntualizado-- si después de las elecciones generales y no le quedará más remedio que aceptar la evidencia de que necesita nuestros votos para conformar esa mayoría".

"NO VAMOS A VENDER NUESTROS VOTOS"

Después de que Chueca le pidiera responsabilidad a VOX, Calvo ha respondido que la han demostrado estos cuatro años y tras el respaldo de más de 20.000 nuevo votantes que les ha hecho llegar a los cerca de 41.000 votos en la ciudad, ha estimado que tienen "más legitimidad" para seguir intentando marcar su hoja de ruta.

Esos 20.000 nuevos votos puede que procedan de los jóvenes que han votado por primera vez, pero "en su mayoría" son de anteriores votantes del PP, ha deducido Calvo. "Supone que estos zaragozanos creen que les representamos mejor que el PP y Chueca debe ser consciente de ello".

Por ello ha sido tajante al anunciar: "No vamos a vender nuestros votos, no los vamos a ceder gratuitamente y vamos a ser más exigentes que en el pasado mandato porque tenemos muchos más votos y porque el PP no tiene los condicionantes del pasado con una mayoría ajustada y de su socio de gobierno (Cs) que le impidió tomar alguna de las decisiones que no pudo tomar".

Tras destacar que esos condicionantes han desaparecido, Calvo ha sostenido que el PP "tiene la obligación de responder más fielmente de como lo ha hecho en el pasado mandato al ideario y el programa de sus votantes".

Julio Calvo ha reiterado que VOX tiene la obligación de seguir su hoja de ruta y a eso se va a dedicar estos próximos 4 años tanto dentro como fuera del Gobierno y "Chueca lo tiene que entender". Al respecto ha avanzado que en la medida en que no se ajuste el presupuesto o las iniciativas a su hoja de ruta, el PP tendrá "enfrente" a VOX. "Nosotros hacemos política para adultos y no somos cómplices de frivolidades. Hay necesidades perentorias en la ciudad y se debe prestar atención a ello".

MANO TENDIDA

En este sentido, ha indicado que no puede suscribir la creación de la Ciudad del Deporte porque detrae recursos de la ciudad y es competencia del Gobierno de Aragón o el Festival de la Luz que es una "frivolidad", ha citado.

Ha reiterado que Chueca sabe que tiene la mano tendida de VOX "por si en el futuro reconsidera su posición de hoy para cambiar la relación y formar parte del Gobierno" y sino "le marcaremos las reglas del juego y la hoja de ruta para que se haga nuestro programa, que es para lo que concurrimos a las elecciones, y que se lleve a cabo tanto dentro como fuera del Gobierno". En tono enfático, ha apostillado que este mandato no serán tan flexibles como en el pasado.

De entrada, en la primera votación que será sesión de investidura durante la constitución de la nueva corporación municipal ha avanzado que VOX votará a su candidato, que es él mismo, si bien en la segunda votación saldrá la lista más votada que es la que encabeza la candidata del PP, Natalia Chueca.

LISTADO

Una vez que Chueca ha rechazado que VOX entre a formar parte del gobierno municipal, Julio Calvo le han entregado una síntesis del programa que "debería llevar a cabo" y que está formado, de forma inicial, por 36 items en los que muchos de ellos coinciden ambos partidos.

Entre estos asuntos figura la revisión del Reglamento Orgánico Municipal para agilizar y simplificar la gobernanza y ofrecer mayor transparencia; reducir las áreas de gobierno; suprimir o fusionar sociedades y organismos autónomos como aconsejan informes de Intervención entre los que ha citado la Oficina de Proyección Exterior, Zaragoza Cultural y el Patronato de las Artes Escénicas.

El listado incluye agilizar las Ofertas de Empleo Público; revisar todos los convenios y evaluar su utilidad; la modernización informática; suprimir el manual de "Lenguaje inclusivo"; reducir la deuda; regenerar los polígonos industriales y el Tubo; revisar el PGOU; un convenio con el Arzobispado para la gratuidad de la entrada a La Seo; reordenar las líneas de autobús; un Cercanías a Huesca; reorientar el papel de la Policía Local para atender el aumento de la delincuencia; construir una o dos depuradoras con financiación del Gobierno de Aragón; revisar la "política verde" y las políticas de igualdad.

DISCREPANCIAS

Preguntado por donde hay más diferencias con el PP, Calvo ha expuesto que en todo lo referente a la simplificación administrativa y ha destacado su deseo de que Chueca "tenga el buen criterio de reducirlas" porque el Ayuntamiento ha funcionado con 4 ó 5 áreas y no con las 9 actuales que se han creado para "acomodar a los concejales de Ciudadanos". A su parecer, se puede hacer lo mismo de forma más fácil y también ha exigido una fusión de sociedades y la no participación en determinados organismos, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que es una "asociación de ayuntamientos aunque se le de trato institucional".

Finalmente, ha reconocido que el trato con Chueca ha sido "muy cordial" independientemente de las discrepancias de fondo y no tiene prevista otra reunión, salvo que el PP "reconsidere su decisión o prefieran llegar a acuerdos conjuntos con otras instituciones, como el Gobierno de Aragón, donde le faltarán más votos que aquí".

LAMBÁN

En la rueda de prensa también ha criticado las palabras del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, quien ha propuesto al PP "prescindir de los siete parlamentarios de VOX a los que nadie quiere y hacer una mayoría parlamentaria con los 60 diputados restantes y que el PSOE encabece una mayoría parlamentaria para los próximo 4 años".

Calvo ha confiado en que "nadie haga caso porque es antidemocrático, ilegal y anticonstitucional". Le ha traslado a Lambán que pida perdón por estas declaraciones al argumentar: "A VOX no le debe una disculpa por estas palabras, sino a los 73.677 aragoneses que han votado a VOX y que merecen una disculpa pública por su parte".

Ha mostrado su confianza en que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, o la propia Chueca "no hagan caso a estas palabras de Lambán".