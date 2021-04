Vox cuestiona que "de qué sirve la libertad" si no hay "seguridad" en las calles de Madrid

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cuestionado este viernes que "de qué sirve la libertad" si en determinadas calles de Madrid no hay "seguridad" y ha avisado que desde su formación no permitirán que "activistas políticos de izquierdas entren a los colegios a poner las manos" a los niños.

En un acto de precampaña electoral en el distrito de Chamartín, en el que también ha participado la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, la candidata ha explicado la "preocupación" que ve en madres por los "enfrentamientos" entre bandas que van a "pegarse" con los niños. "¿Esto es seguridad? ¿De qué nos sirve la libertad si no tenemos seguridad?", ha preguntado.

Monasterio también se ha pronunciado sobre la Ley de infancia aprobada este jueves en el Congreso, "apoyada por los votos del PP" y que, según ha denunciado, "permite que entren los activistas políticos de izquierda en los colegios a poner la mano" sobre los niños. "No les vamos a dejar. Queremos que Iglesias quite las manos de nuestros hijos", ha resaltado.

Además, también ha pedido a otras fuerzas políticas "compromiso". "¿De qué sirve quejarse, que no te parece bien, de qué sirve que estén atentado contra tu libertad si no te mueves por ellas? ¿De qué sirve quejarte de la seguridad de tu barrio si luego no haces nada por denunciarla?", ha cuestionado.

14 RECURSOS PRESENTADOS AL TC

En este contexto, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha resaltado que desde su formación han presentado 14 recursos al Tribunal Constitucional desde enero de 2020 para defender "el estado de derecho" en España.

Olona he defendido que Vox lucha por "la ley y el orden" y ha tachado de "mentira" a los que intentan sacarles del "tablero democrático, de la escena constitucional" y llenándoles de "estigmas".