Vox da por rotas las negociaciones sobre el Presupuesto de 2022 en Andalucía y pide convocatoria de elecciones

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Vox ha dado este martes por rotas las negociaciones con el Gobierno andaluz de PP-A y Cs sobre los Presupuestos andaluces para 2022, y ha pedido la dimisión del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y la convocatoria "inmediata" de elecciones en la comunidad.

Así se ha pronunciado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Macario Valpuesta, en una comparecencia en la sede del Parlamento al hilo de que este martes la Cadena SER haya difundido una grabación en la que se escucha a Juan Marín, en una reunión interna del grupo parlamentario Cs celebrada el pasado mes de junio, sostener que es "estúpido" presentar y aprobar un Presupuesto "en año electoral" en Andalucía.

Este anuncio de Vox se produce además después de que ayer lunes mantuvieran una reunión con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, sobre los Presupuestos y advirtieran de que si de aquí al jueves no se les daba respuesta a sus propuestas presentarían una enmienda a la totalidad al texto presupuestario.

Para Valpuesta, las declaraciones que Marín hace en esa grabación con "gravísimas" y demuestran la "extraordinaria hipocresía" del actual Gobierno andaluz, que lleva acusando a Vox desde hace meses "de electoralismo" y de estar sólo "pendiente de las elecciones", cuando resulta que el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía "pretende estar todo un año de campaña electoral permanente utilizando los cargos públicos".

Asimismo, ha considerado que las palabras de Marín ponen de manifiesto "el estado de descomposición de Ciudadanos" y que la "veleta naranja demuestra toda su crudeza".

Tras indicar que además se constata que estamos ante un Gobierno andaluz "que no es fiable y que ejerce el poder de una manera interesada", el dirigente de Vox ha señalado que no les extraña el "contenido de las declaraciones" de Marín, que "nos ratifican en nuestra idea de que estas personas no pueden estar ni un minuto más en el Gobierno" y que, en consecuencia, ese dirigente debería abandonar la vicepresidencia de la Junta.

Asimismo, Valpuesta ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no puede ser "cómplice de esta situación y la única salida lógica a esta manifestación de lo que realmente están pensando es la convocatoria inmediata de elecciones".

Ha querido dejar claro que Vox siempre ha acudido a las convocatorias de reuniones con el Gobierno sobre los Presupuestos, hasta última hora, porque es un partido "dialogante", pero parece que las cartas ya están "boca arriba" tras las palabras de Marín "y no hay más que decir".

"Creemos que está todo dicho. ¿Qué explicaciones nos pueden dar después de esto?. No cabe ninguna explicación lógica", ha sentenciado.