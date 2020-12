Vox defiende la Constitución frente a un Gobierno "traidor" y que está "bajo la batuta de los enemigos de España"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y su homólogo de la misma formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, han defendido este domingo la Constitución frente a un Gobierno central "traidor", que está "bajo la batuta de los enemigos de España".

Así lo han trasladado en un acto celebrado en la Plaza de la Villa, que ha congregado a más de un centenar de personas, y en el que han leído el manifiesto 'En defensa de la legalidad constitucional' por el Día de la Constitución, que se celebra este domingo.

"Los de Vox somos estoicos, perseverantes, intrépidos, los Vox somos la resistencia. Somos la resistencia y seremos la resistencia frente a los que quieren atacar nuestra Constitución, frente a los que quieren atacar al Rey, frente a los que quieren desmontar a la nación española", ha defendido Monasterio.

La representante de Vox ha ensalzado el "legado" recibido para defender la Carta Magna como lo defiende "una madre coraje que se la quiere dejar a sus hijos intacta frente a los que la quieren atacar".

"No estamos dispuestos a permitir que nos reformen la Constitución por la puerta de atrás, a que ataquen al Rey. No estamos dispuestos a que ataquen nuestras libertades, a que metan las manos en el poder judicial", ha expresado.

A ello, ha añadido que están en contra de que el Gobierno convierta a los medios de comunicación en "medios de propaganda de su régimen infame" y a que arrebaten a los niños "el derecho fundamental de hablar español en cualquier rincón de España.

"No estamos dispuestos a que se les adoctrine y no vamos a dejar tampoco que vengan ellos a darnos el carné de demócratas", ha manifestado. Monasterio ha cargado también contra la cogobernanza, al asegurar que "no es más que la antesala de la república confederal que ellos ansían".

"Nosotros los españoles que defendemos la Constitución, las libertas de todos, hemos heredado y tenemos un compromiso con nuestros padres, con nuestros hijos y estamos aquí porque tenemos un compromiso con España y todos los españoles. Viva España, viva el Rey y viva la Constitución", ha sostenido la portavoz de Vox.

"ACABAR CON LA NORMA SUPREMA"

Por su parte, Ortega Smith ha calificado al Gobierno como "socialista y comunista" y le ha acusado de ampararse en "los peores enemigos de España" para "acabar con la norma suprema" y con los fundamentos de la propia Constitución Española. "Quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos", ha apostillado.

Así, ha acusado al Gobierno de la nación de intentar destruir "la libertad, la justicia y el pluralismo" para sustituirlos por "el totalitarismo, la división y el pensamiento único" en una fecha en la que se conmemora la decisión soberana de los españoles de tomar la monarquía parlamentaria como "garantía de unidad, convivencia y prosperidad".

"Hoy todos esos pilares están amenazados por un Gobierno traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un nuevo régimen que quiere oprimir a los españoles mediante leyes totalitarias que amenazan las libertades profundas del hombre", ha señalado.

Además, se ha mostrado en contra de la 'Ley Celáa' por abocar a los menores a ser educados mediante "el pensamiento único de la izquierda radical" y por atacar las libertades de los padres de elegir el modelo educativo de sus hijos. Asimismo, ha criticado "un régimen que ha castigado a las clases medias y condenado a la ruina a millones de familias" mientras sus dirigentes "permanecen protegidos tras los altos muros de sus mansiones", y que ha alimentado la desigualdad social "que aumenta cada día".

"Un régimen que con la colaboración de los grandes medios de comunicación persigue cualquier disidencia y pensamiento propio y vigila que piensan, qué dicen y que hacen los españoles. Nunca permitiremos que implanten su nuevo régimen totalitario. Existe una mayoría de españoles que aman su patria y están dispuestos a defenderla", ha explicado Ortega Smith.

Finalmente, ha acusado al Gobierno de estar "entregado al separatismo y a los sucesores de ETA" y que tiene como objetivo "destruir la corona, símbolo de la unidad y la permanencia de España, y el sistema constitucional".