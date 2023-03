Vox defiende que la ley sobre regadíos no supone "una amnistía para pozos ilegales" ni "atacar" a Doñana

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha defendido este miércoles que la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), que ha registrado en el Parlamento junto al PP-A no supone "una amnistía para pozos ilegales" ni tampoco "atacar al Parque Nacional de Doñana".

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto del grupo, Javier Cortés, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha celebrado que, "por fin, después de diez años", los freseros "de la Corona Norte de Huelva podrán regularizar sus regadíos gracias" a dicha proposición de ley, que "hay que argumentarla para que luego los ecologistas no la tergiversen", ha apostillado.

Ha reivindicado que "muchos agricultores de la Corona Norte de Huelva" podrán declarar "suelos regables con aguas superficiales", en concreto, "todos aquellos agricultores que se quedaron fuera de esa calificación en el plan del PSOE del 2014", según ha continuado.

Javier Cortés ha remarcado que no se trata, con esta iniciativa, de "sacar un solo litro de agua del acuífero 27 de Doñana, sino de ayudar a más de 600 familias en Huelva", y en esa línea ha incidido en que en dicha proposición de ley "hablamos siempre de aguas superficiales", de forma que "esta ley no es una amnistía para los pozos ilegales", algo "que no quiere ni Vox ni, por supuesto, los agricultores de Huelva", ha puntualizado antes de indicar, además, que "la explotación de frutos rojos más cercana al preparque se encuentra a 30 kilómetros".

En esa línea, ha aseverado que "defender a los agricultores no es atacar al Parque Nacional de Doñana", sino "todo lo contrario", y "con esta proposición de ley pretendemos generar una certidumbre legal para todos los agricultores y sus clientes, y crear un marco legal que permita generar riqueza y empleo en la provincia de Huelva".

Además, ha señalado que, "por supuesto, para Vox es una premisa importantísima compatibilzar la defensa del medio ambiente con la generación de riqueza y empleo", y ha añadido que "hablamos de defender España y su soberanía".

De igual modo, ha sostenido que "esta proposición de ley no concede derechos de agua", algo que "es competencia del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", y "una vez que los agricultores tengan sus terrenos calificados como suelos agrícolas regables, entonces podrán pedir su agua superficial", ha aclarado.

Finalmente, el representante de Vox ha considerado que "ahora lo que toca es exigir al Gobierno de la nación que se lleven a cabo todas esas obras hidráulicas urgentes que se declararon así en 2018"; en concreto, en la provincia de Huelva, "el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la terminación de la presa de Alcolea y el trasvase de excedentes de agua de la cuenca Tinto-Odiel y Piedras a la del Guadalquivir", ha precisado.

"Solo así acabaremos con el problema que sufre el mundo rural" en torno a la "despoblación" por "falta de oportunidades para nuestros jóvenes", ha concluido Javier Cortés.