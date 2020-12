Vox no descarta emprender acciones legales contra el portavoz de Más Madrid por llamar a su grupo "partido de La Manada"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha indicado este martes que no descarta emprender "acciones legales" contra el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, por acusarle este en un Pleno de la Asamblea de ser "el partido de La Manada".

Así lo ha avanzado el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que ayer la Mesa de la Asamblea rechazara su petición de sancionar a este diputado.

"El presidente (Juan Trinidad) tiene que hacer cumplir el reglamento y amparar a los grupos cuando se vierten ataques de ese calado. Llamar a Vox partido de La Manada es decir que en Vox somos violadores. Es una acusación muy grave", ha sostenido.

A su juicio, "hay líneas rojas que no se pueden traspasar", por lo que ha avisado que si el presidente no decide ampararles, emprenderán "todas las acciones legales" en defensa de su "honor y dignidad". "No todo vale", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha relatado declaraciones de diversos miembros de Vox que se quejaron de esa sentencia, o arremetieron contra la afectada. Ejemplos que considera "suficientes" para afirmar que "los ofendiditos de Vox, además de tener pocos escrúpulos tienen muy poca memoria".