Vox destaca que Llarena da un "golpe jurídico" a la reforma penal al censurar la desaparición del delito de sedición

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith ha saludado este jueves el "golpe jurídico" que, a su juicio, ha dado el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al censurar la reforma penal que acabó con el delito de sedición y que le ha obligado a dejar sin efecto la euroorden que dictó en su día contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En declaraciones en el Congreso, Ortega Smith uno de los abogados que ejerció la acusación popular en nombre de Vox en el juicio del 'procés', ha señalado que la resolución dictada por Llarena coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma penal responde a la "pura lógica judicial".

El magistrado ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán, pero lo mantiene por los delitos de desobediencia y malversación. Todo en un auto en el que señala que la derogación de la sedición plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados que, desde su punto de vista, no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. También critica que se suprimiera el delito de sedición cuando no era impreciso y sí equiparable al entorno europeo.

A juicio de Ortega Smith, Llarena "da un buen golpe jurídico a los legisladores cuando dice que es una auténtica barbaridad querer subsumir el delito de sedición en el de desórdenes públicos agravados".

"Si hoy se repitiera el juicio del procés habría que sentarles en el banquillo por un delito de mayor pena todavía, el de rebelión", ha dicho, recordando que eso era lo que pedía Vox y también la Fiscalía. "Si hubiera habido condena por rebelión, hoy no les tendríamos aplaudiendo tan contentos", ha añadido.

SE PASEAN LIBRES GRACIAS A UN GOBIERNO INDIGNO

Y es que, en opinión del diputado de Vox, hoy es "un día triste para la democracia" porque "los golpistas se salen con la suya". "Quien da golpes de Estado y pisotea la Constitución se va a poder pasear libremente porque hay un gobierno indigno que, como los necesita para seguir gobernando, es capaz de poner a los pies de los caballos la Constitución, el Estado de Derecho y las sentencias firmes condenatorias del Supremo", ha dicho.

Además, el también diputado de Vox en el Congreso ha garantizado que si Vox llega al Gobierno recuperará el delito de sedición "con penas agravadas".

"Quieren hacer como si en 2017 no hubiera habido un golpe de Estado y como si los golpistas no hubieran querido robarnos el país y convertir en extranjeros a millones de españoles", ha denunciado, por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal. "Pero no es posible ese ejercicio de amnesia colectiva: el pueblo español ya no acepta más traiciones", ha recalcado en un mensaje escrito en su perfil de Twitter.