Vox dice que la imputación de Cospedal manifiesta cómo PP y PSOE "han pastoreado" la política en los últimos 40 años

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este martes que la imputación de la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal por el presunto espionaje a Bárcenas en la 'Operación Kitchen' "pone de manifiesto" cómo PP y PSOE "han pastoreado la política nacional en los últimos cuarenta años".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Buxadé ha defendido que desde Vox muestran "respeto a las decisiones de los tribunales" y a la independencia judicial "frente a cualquier intromisión del Gobierno". En este contexto, ha señalado que 'Kitchen' "pone de manifiesto cómo se ha pastoreado por parte de los dos grandes partidos la política nacional en los últimos cuarenta años".

Así, el dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal ha incidido en que la "presunción de inocencia se ha de respetar siempre" y ha preguntado al PP que también la respeten en casos de violencia intrafamiliar donde hay una "presunción de culpabilidad contra el hombre".

Sobre la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de paralizar temporalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, Buxadé ha señalado que esto "no responde a la realidad", que es "respetar la legislación española".

"Se olviden del motivo fundamental, que es que estos señores no han seguido el procedimiento para convertirse en diputados. No juraron ni acataron la Constitución ante la Junta Electoral Central como hicimos todos los eurodiputados españoles", ha recalcado.

Por ello, el eurodiputado de Vox ha denunciado que el TUE "no es nada sensible" con el respeto a la "soberanía legislativa y judicial de España". "Me duele muchísimo que se haya decidido suspender el levantamiento de la inmunidad y ahora tengamos seguir viéndoles", ha dicho.

Preguntado sobre la salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha pedido "no desviar la atención de lo realmente importante" que es, a su juicio, "la invasión en Ceuta, los intentos de asaltos en Melilla y la inmigración masiva". Por último, ha exigido al Gobierno que explique cuál es el plan "para defender la soberanía e integridad territorial en España".