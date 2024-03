Vox elude comentar la investigación a la pareja de Ayuso e insiste en poner en foco en el 'caso Koldo' y en Sánchez

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado este martes pronunciarse sobre la denuncia que la Fiscalía de Madrid ha presentado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha recalcado que el "responsable último" del 'caso Koldo' es el presidente, Pedro Sánchez.

En concreto, la Fiscalía de Madrid ha denunciado a Alberto G.A. por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 y uno de falsedad en documento mercantil. El presunto fraude asciende a hasta los 350.951 euros.

Rodríguez de Millán ha señalado que Vox "no tiene nada que decir al respecto" y ha delegado esa responsabilidad en los órganos administrativos correspondientes y, posteriormente, en su caso, en los judiciales. Así, en rueda de prensa desde el Congreso, ha eludido "juzgar a nadie", habida cuenta de que ya se ha abierto una investigación.

NO VOY A JUZGAR A NADIE

"No me voy a arrogar la competencia de juzgar a nadie habiendo una investigación propiamente dicha, yo no tengo elementos de juicio, sería una osadía por mi parte", ha indicado, antes de pedir "dejar trabajar" a las autoridades que correspondan.

Durante su intervención, se ha referido igualmente al 'caso Koldo', que involucra al asesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García en una supuesta trama de corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19 que fueron a parar a los Ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

La portavoz parlamentaria ha querido recalcar que la trama, a su juicio, no se cierra únicamente en Koldo García y que "es el 'caso PSOE'", cuyo "responsable último" es Pedro Sánchez. En esta línea, ha recordado que Vox apoyará la comisión de investigación del PP en el Senado centrada en este caso, pero no respaldará la del PSOE en el Congreso, que busca analizar los contratos que se suscribieron en aquella época.

EN FERRAZ SABEN QUÉ ES EL 'CASO KOLDO'

"No vamos a poner a los lobos a cuidar de las ovejas, es un ejercicio sumamente hipócrita", ha asegurado, antes de ironizar con que "si el PSOE quiere saber qué ocurrió con el 'caso Koldo' que se vayan a Ferraz".

Eso sí, la portavoz parlamentaria ha garantizado que cuando la comisión de investigación en el Congreso del PSOE salga adelante, los de Santiago Abascal "no van a perder la oportunidad de denunciar" los hechos. "El PSOE se parece más a una mafia que a otra cosa", ha zanjado.