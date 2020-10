Vox exige a la Asamblea de Madrid que presente recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma

"Madrid no se puede cerrar perimetralmente. Tenemos que estar a otras propuestas", pide Monasterio al Gobierno regional

El vídeo del día Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.



Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha indicado que solicitará a la Cámara regional que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma impuesto por el Gobierno central para contener el virus.

"Madrid no se puede cerrar, no es la solución, quieren restringir libertades sin control parlamentario. Es igual de inconstitucional la propuesta de Casado de ocho semanas. Si algo es inconstitucional hay que hacer un recurso de inconstitucionalidad y defender los derechos y libertades de los españoles", ha avanzado Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La líder de Vox en Madrid ha explicado que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su articulo 16.4 indica que se puede dar la presentación por parte de la Asamblea de un recurso de inconstitucionalidad si es votado en Pleno.

De hecho, en el artículo 222 del reglamento de la Asamblea se expone que a propuesta de la Mesa de la Asamblea o de un Grupo Parlamentario, de acuerdo con la Junta de Portavoces, o, en su caso, la Mesa de la Diputación Permanente conforme a lo dispuesto en el artículo 82 podrán acordar interponer recurso de inconstitucionalidad, personarse, si procede, y formular alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

Monasterio no entiende por qué Ayuso renunció a ese recurso y ha especificado que además de que lo pueda presentar un grupo en la Asamblea de Madrid no es incompatible para que lo puedan también llevar al Congreso de los Diputados, algo que ha asegurado que harán. "Vox no va a dejar de dar ningún paso para defender derechos y libertades de los españoles que ahora mismo están siendo gravísimamente vulnerados", ha añadido.

Por ello, tampoco entiende que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, al que se ha referido como "infiltrado de Sánchez" haya propuesto un cierre perimetral de Madrid y ha vuelto a trasladar su "apoyo" a Ayuso en todo lo que sea "defender las libertades de los madrileños".

"Madrid no se puede cerrar perimetralmente. Tenemos que estar a otras propuestas, no puede ser que nuestros políticos solo hablen de confinamientos y no den soluciones", ha zanjado la portavoz de Vox en la Asamblea.