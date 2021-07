Vox, sobre fallo de seguridad en Madrid, apunta a medios de comunicación por "exponer datos de todos, todos los días"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha aseverado este jueves que sería "gravísimo, si es cierto", un fallo de seguridad en el portal ciudadano para la obtención del certificado Covid-19, aunque ha apuntado a los medios de comunicación, quienes "exponen datos todos los días".

"También es cierto que los medios de comunicación exponen datos de todos nosotros todos los días y nadie los denuncia. Donde vivimos, dónde van al colegio nuestros hijos... Se tiene que garantizar que los datos están protegidos y cuando sepamos qué ha pasado podremos hacer una valoración", ha trasladado a su llegada al parlamento madrileño, donde se celebra hoy el primer Pleno de la nueva legislatura.

Monasterio ha apuntado que esperan que esta información "no sea cierta, porque quiere decir que muchos datos de muchos madrileños están expuestos a la vista de todos". Si bien, ha lanzado que no vio "alterarse" a nadie "cuando eran datos de esta portavoz". "Siempre respetaré la intimidad de las personas, me da igual de mi partido o adversarios", ha apuntado.

Según ha informado 'Telemadrid', dicha brecha de ciberseguridad habría dejado al descubierto datos privados de miles de madrileños como los del Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros.