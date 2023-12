Vox impide que el Parlamento de Navarra rechace las declaraciones de Abascal sobre Pedro Sánchez

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una declaración institucional, presentada por el PSN, para que la Cámara condenara las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, diciendo que "habrá un momento que el pueblo querrá colgar de los pies" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin han votado a favor, mientras que Vox ha votado en contra. Estos textos requieren de unanimidad para ser aprobados.

La declaración institucional recogía, en concreto, que "el Parlamento de Navarra rechaza y condena las declaraciones del líder de Vox al considerarlas antidemocráticas y ser consideradas como mensaje de odio". "El Parlamento de Navarra hace un llamamiento a desterrar el insulto y la descalificación de las instituciones, fomentar la convivencia, así como a respetar la legitimidad de los gobiernos elegidos democráticamente", continuaba.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que han apoyado la declaración porque "sobran este tipo de manifestaciones, yo creo que sobra la política con exabruptos, con palabras gruesas". "Se puede hacer política de otra manera", ha dicho, para comentar que "da la sensación de que Vox está cómodo con un Gobierno socialista, no hace más que hacerle favores y victimizar a un Pedro Sánchez que no se merece ese carácter de víctima". "Más allá de montar el número, no tienen ni proyecto para Navarra ni proyecto para España", ha opinado.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado que "Vox ha sacado su peor cara y ha votado en contra de una declaración institucional que pretendía rechazar y condenar las palabras de Santiago Abascal, unas palabras, un mensaje de odio hacia el presidente del Gobierno de España, hacia una institución española". "Son unas expresiones inaceptables en democracia, unas expresiones predemocráticas que preocupan al conjunto de la ciudadanía española", ha dicho, para incidir en que "hay que respetar la democracia". Ha pedido al conjunto de formaciones que condenen "este tipo de expresiones para que fomentemos la convivencia y desterremos estas prácticas".

Por su parte, el representante del PPN Javier García ha indicado que "no vamos a ayudar al Partido Socialista a desviar la atención de lo que ocupa a los españoles, el protagonismo no es para las palabras de Vox sino para lo que hace el PSOE en el Congreso respecto a la ley de amnistía". "No compartimos las declaraciones de Vox, quiero que quede bien claro. Tampoco entramos en el intento del Partido Socialista de desviar la atención", ha dicho, para incidir en que "lo importante es lo que van a votar los socialistas en el Congreso de los Diputados, una ley inmoral e inconstitucional que no tiene ninguna justificación", ha dicho en relación a la ley de amnistía.

Desde el grupo de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha lamentado que no se haya probado la declaración institucional "para condenar las bárbaras declaraciones de un político español en el extranjero, que para nada están a la altura de un representante público".

"NO UTILIZAMOS PALABRAS GRUESAS"

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti, ha respondido al presidente de la Cámara, Unai Hualde, que "jamás" desde su grupo parlamentario "hemos utilizado palabras gruesas ni insultos que rocen la cortesía parlamentaria".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que desde el Gobierno se participe en la elaboración de un protocolo que ha propuesto el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, para evitar discursos racistas y xenófobos en el Legislativo foral. "Un Gobierno que elabora un protocolo para callar a Vox va en contra de la separación de poderes", ha dicho, y ha preguntado de forma retórica a qué "le llaman palabras gruesas, ¿a plasmar la realidad?".

Según ha expuesto, el presidente "Pedro Sánchez se pasa la división de poderes por donde le apetece, así que, ¿por qué no lo iba a hacer este Gobierno de Navarra, que al final es una imitación del de Sánchez?". Se ha preguntado si son palabras gruesas exponer cuestiones en relación a las listas de espera en sanidad o a los resultados de PISA en Navarra, entre otros, "asuntos de los que no quieren que hablemos".

Ha considerado que "tiene miga" que "sea la señora consejera de Vivienda la que vaya a elaborar un protocolo para tapar la boca a Vox después de que ella ha cometido un delito de odio al insultarnos y llamarnos racistas".