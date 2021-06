Vox insiste en que apoyará a Ayuso para ser investida presidenta y quiere que se aprueben ya Presupuestos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este lunes en que dará su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, para que siga liderando la región y ha solicitado de nuevo que se aprueben ya unos Presupuestos de acuerdo a la situación de pandemia.

Desde esta tarde los grupos parlamentarios se reúnen con la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, para dar a conocer sus apoyos a un candidato para la Presidencia de la Comunidad. Monasterio, en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha trasladado que mantiene su compromiso de apoyar a Ayuso.

Piensa que ha sido una "pérdida de tiempo" esperar todo este mes cuando ya podrían estar funcionando e ir impulsando unos Presupuestos para que se reactive la economía. Así, ya ha avisado de que su reunión con la presidenta de la Asamblea será "muy breve" porque se reafirmará en hacer presidenta a Ayuso.

A la líder de Vox en Madrid le gustaría que hubiera unos Presupuestos ya, porque estaban listos antes de la convocatoria de elecciones y porque no pueden estar prorrogándose los anteriores cuando "no había Covid" y "no se corresponden a la realidad".

En este punto, ha insistido en lo "fundamental" que es que se reduzca el gasto político y se reforme el Estatuto de Autonomía para que haya un menor número de diputados en la Cámara regional. De hecho, ha reconocido que el PP les ofreció puestos en Presidencias en las comisiones de la Asamblea pero desde Vox dijeron que no, porque preferían la propuesta de reducción de diputados.

Por otro lado, ha asegurado que Vox apoyará la comisión de investigación en residencias, registrada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, para tratar de analizar lo que no ha funcionado y "resolver los problemas que continúan ahí".