Vox justifica en la falta de consenso su enmienda para retirar la reforma constitucional de la discapacidad

También el PP ha pedido devolver el proyecto y juntos suman suficientes votos para frustrar la reforma en el Congreso

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Vox ha justificado en la falta de consenso la enmienda de totalidad que ha presentado en el Congreso pidiendo la retirada de la reforma del artículo 49 de la Constitución que ha impulsado el Gobierno para acabar con el término 'disminuido'. "El Gobierno vuelve a entrar como una apisonadora sustrayendo a la Cámara del necesario consenso que necesita una reforma constitucional", sostiene.

En un comunicado, Vox admite que, "en efecto, la alusión que la Constitución hace a los 'disminuidos' al referirse a las personas con discapacidad no es acorde a los tiempos" actuales, pero recuerda que las dos anteriores reformas constitucionales se aprobaron "con gran consenso", incluyendo la del artículo 135 de la estabilidad presupuestaria que se aprobó en 2011 con 316 votos a favor en el Congreso, y en cambio esta vez "no sólo no cuenta con el necesario acuerdo entre las fuerzas políticas, sino tampoco con el beneplácito del Consejo de Estado".

Pero Vox no es el único partido que pide devolver el proyecto del Gobierno. También el PP ha presentado enmienda de totalidad argumentando que no es oportuno abrir ahora el debate de la reforma constitucional, con un Gobierno "débil" y necesitado de apoyos externos.

En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP argumenta que reformar la Constitución siempre exige "espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen". "Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible", avisa.

A su juicio, "la inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder, lo que abona la posibilidad de que, si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, pueda abocar a intentos de voladora de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y de bienestar para los españoles".

"ESTO NO ABRE NINGÚN MELÓN", DIJO CALVO

Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni "abre ningún melón" para tratar otros asuntos.

"No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos", afirmó, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.

La reforma se enfrenta ahora a su primer tramite parlamentario, el debate de totalidad, y tanto el PP como Vox apuestan por tumbarla en el Pleno del Congreso y devolver el texto al Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar esa votación, pero el rechazo de esos dos partidos, que suman 140 diputados, amenaza la aprobación final de la reforma, que requiere el voto a favor de los otros 210 miembros de la Cámara, sin que falte ninguno.