Vox lamenta la ampliación de consejerías en el Gobierno andaluz porque "va a aumentar el gasto político"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía Javier Cortés ha lamentado este martes la ampliación, de once a 13, del número de consejerías del nuevo Gobierno andaluz que ha tomado este martes posesión y que preside Juanma Moreno (PP-A), ya que, según ha lamentado, "va a aumentar el gasto político".

En un comunicado, el representante de Vox ha considerado "una contradicción que critiquemos los 22 ministerios" del Gobierno de Pedro Sánchez, "y el despilfarro que supone en cuanto a gasto político, y aquí en la Junta de Andalucía sigamos el mismo modelo".

En este sentido, Cortés ha anunciado que a su grupo parlamentario le gustaría saber "en cuánto va a aumentar el gasto político en la Junta con estas dos nuevas consejerías", y ha solicitado a Juanma Moreno que "utilice en esas nuevas consejerías a todos aquellos funcionarios que han optado a un puesto en la administración a través del mérito y la capacidad", ya que para Vox estos funcionarios "son perfectos conocedores de dicha administración y pueden jugar un papel esencial".

En esa línea, el diputado sevillano de Vox ha dicho que espera que las consejerías de este gobierno "no sean un foco de enchufismo más de políticos del PP que buscan acomodo en estas nuevas consejerías", y ha querido dejar claro que, desde Vox, "estaremos atentos para que un gobierno que habla de la buena gestión y la eficiencia haga uso de sus promesas electorales y no sea un socialismo nuevo que los andaluces no quieren".

Por otro lado, Cortés también se ha referido al hecho de que el Gobierno andaluz cuente con más mujeres que hombres al mando de las consejerías, algo que, según ha abundado, en Vox no ven "ni positivo ni negativo".

"Esa cuota quizás sea el verdadero techo de cristal de las mujeres, porque, a pesar del gran currículum que tienen, esos nombramientos quedan desacreditados por el hecho de que hayan podido ser nombradas por ser mujeres, y no por ser extraordinarias profesionales", ha apostillado Javier Cortés.