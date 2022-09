Vox Madrid matiza que sí se abre a negociar presupuestos con una moratoria, no derogación, de la ordenanza de Movilidad

"Nosotros por supuesto que estamos dispuestos a negociar", afirman

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Hacienda de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha matizado que su grupo sí se abre a negociar el presupuesto de 2023 con el Gobierno municipal poniendo sobre la mesa una moratoria, que no derogación, de la ordenanza de Movilidad.

"Estamos preocupados porque creo que ellos lo han entendido mal", ha contestado Cabello a la prensa desde la entrega de los reconocimientos del Ayuntamiento al sector turístico madrileño.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, advertía ayer al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que si no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023 para la capital.

Almeida le respondió que su línea roja para sentarse a negociar los presupuestos es "legalmente imposible". "Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar", reprochaba.

La concejala de Vox, por su parte, ha argumentado la posición de su grupo basándose "en las circunstancias que van a venir a partir de ahora con la crisis energética". "Aunque estemos en contra de la ordenanza, tenemos que pensar si se puede aplicar o no. Ahora mismo si uno quiere comprar un vehículo eléctrico tarda más de un año, el Ayuntamiento tendrá que tomar medidas, no puedes cerrar Madrid a vehículos cuando los ciudadanos no tiene poder adquisitivo ni capacidad técnica porque vas a un concesionario y no te lo venden porque no hay", ha indicado.

"Abrimos la puerta a una situación sobre la que el Ayuntamiento tendrá que actuar porque si algo es de imposible cumplimiento lo lógico es que quede en suspenso por circunstancias sobrevenidas", ha defendido Cabello.

Lo que hacen en Vox es "abrir la puerta a una negociación pero no lo han entendido así" desde el Gobierno. "Nosotros por supuesto que estamos dispuestos a negociar", ha subrayado la concejala. La "puerta abierta" pasa por "una moratoria, no la derogación de la ordenanza, por circunstancias sobrevenidas".