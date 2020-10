Vox mantendrá su apoyo a la Junta de Andalucía porque "no hay alternativa" aunque sus errores le suponen "un coste"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha afirmado este martes que el Gobierno andaluz "tiene y seguirá teniendo" su colaboración porque "no hay otra alternativa" que puedan apoyar, si bien asume que los errores que cometen el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios del Ejecutivo, también tienen "un coste" para su formación política.

Así se ha pronunciado el portavoz de Vox durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este martes y este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, donde también ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que deje "el humo y la autocomplacencia" tras considerar "decepcionante" el discurso que ha pronunciado.

Hernández, que ha reivindicado a Vox como "la única oposición real" que tiene el Ejecutivo andaluz, ha pedido a Moreno que "asuma que está gobernando y que no espere a ver qué hace el Gobierno de España porque todo lo que hace mal, lo puede hacer peor".

Y esto, tras advertir de que a día de hoy muchos andaluces pueden estar "defraudados" por un cambio en el Gobierno andaluz que cree que no ha llegado: "La pandemia no le sirve de excusa, estamos casi en noviembre y no hay cambio ni recambio", ha apostillado.

Hernández ha afeado a Moreno que, durante el discurso con el que ha abierto el Debate sobre el estado de la Comunidad, "ha hablado de una realidad durísima aunque presenta un panorama sonriente y benévolo por la acción de su gobierno, pero habla de unas acciones que todavía no se han llevado acabo".

Si bien le ha felicitado por reconocer que la Junta está sobrepasada en Atención Primaria, el portavoz parlamentario de Vox ha dudado del llamamiento que ha hecho el presidente al diálogo. "No sé hasta qué punto ha sido sincero, no creo que lo haya sido en demasía, apela al acuerdo y al diálogo pero con pocas ganas de alcanzarlo", ha lamentado.

Además, ha señalado que en el Pleno "hablamos de la supervivencia del estado del bienestar tal cual lo conocemos porque con datos económicos que presenta no se puede hablar de otra cosa", todo antes de reprochar falta de medidas concretas al PSOE-A y a Adelante que pida al Gobierno andaluz que "se haga comunista". En este marco, desde Vox entienden que es difícil llegar a acuerdos, "desde luego en esa línea con nosotros sería imposible".

"La única oposición real que tiene su gobierno es Vox", ha sentenciado Hernández, que cree que Moreno debaten con el PSOE-A "por inercia o por deporte, pero cuando algo les escuece de verdad, tiran de nosotros para que les recordemos que el PSOE en Andalucía es irrelevante, un partido instalado en la contingencia".

SIN REFORMAS ESTRUCTURALES

Ha lamentado que "hemos pasado de una situación complicada a una situación dramática" para criticar al presidente andaluz por sus "fuegos artificiales carentes de pólvora" ya que "venden lo que ya habían vendido antes". Igualmente ha reprendido a Moreno por no tener un "programa coordinado, solo humo, publicidad y autocomplacencia".

Hernández ha garantizado que a Vox le mueve "la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía" pues trabaja para resolver los problemas de los andaluces "que, con la salvedad crisis sanitaria, no han cambiado, siguen siendo el paro y la economía". Y así, frente a la crisis generada por el Covid, defiende el dictamen que acordaron el PP-A, Cs y Vox en la comisión de reconstrucción porque cree que es "una herramienta muy poderosa" aunque teme que "por razones políticas", el Gobierno andaluz "no quiere ponerlo en valor".

"No tienen claro de adonde quieren llegar, dudan, se dejan llevar por los acontecimientos y no trabajan como debieran", ha criticado Alejandro Hernández, que también ha afeado a los socios de gobierno que "no han sido capaces de programar reformas estructurales".

Entre otras cuestiones, ha señalado que la anunciada bajada fiscal "no es tal" o que la administración pública "resulta ineficiente ya que los ciudadanos no son atendidos por funcionaros para resolver sus problemas". Además, defiende que reducir burocracia "no es dejar de atender a los ciudadanos", antes de lamentar que la revolución digital "no ha llegado a todas partes ni a todo el mundo".

Si bien ve que el desempleo y la situación económica lo justifican por la pandemia, Hernández asume que es "una circunstancia pero no puede convertirse en una actitud, como vemos que está ocurriendo".

"VOX, UN JUGADOR QUE SE VIENE ARRIBA ANTE LA HOSTILIDAD"

Igualmente, ha señalado la "dependencia económica" de los fondos europeos, ha pedido a la Junta "empezar a maniobrar un plan B" y ha recriminado que siga habiendo "despilfarro de dinero público" rechazando que "se malgaste dinero en esa bobada del impacto de género, en memoria histórica, en menas o en la financiación de asociaciones que inventan o magnifican problemas que no quieren resolver".

"Aunque tuvieran claro qué es lo que habría que hacer, me temo que carecerían de valor político para llevarlo a cabo", ha espetado Hernández antes de echar en cara a Juanma Moreno que desde alguna de sus consejerías "se descalifique a Vox" pues cree que "algunos consejeros quizás prefieran al PSOE-A para acuerdos" e incluso "como socio de Gobierno".

Con todo, Hernández ha asegurado que Vox es un partido "fajado en la adversidad" y "un jugador canchero que se viene arriba ante la hostilidad", para avisar que va anotando "el debe y el haber, "y cuantas más anotaciones haya en una columna más anotaciones habrá en la otra para que las cuentas cuadren. Es importante que no pierdan esto de vista", ha avisado en alusión a las negociaciones del Presupuesto para el 2021.

LA JUNTA "NO HA TOMADO INICIATIVAS"

En su réplica, el portavoz de Vox ha agradecido a Moreno su "tono", pero le ha indicado que no podía "cambiar" sus "impresiones iniciales", y ha señalado que lo que le "decepciona" del actual Gobierno andaluz es "una cierta sensación de estar esperando, de inactividad".

En esa línea, ha sostenido que por parte de la Junta "están esperando que actúe el Gobierno de España", pero podrían haber tomado "algún tipo de iniciativa y no lo han hecho", según le ha reprochado a Moreno.

Ha reivindicado que Vox es "un partido serio", y ha señalado que las propuestas de resolución que el grupo defenderá este miércoles, en la segunda jornada del debate, se van a "apoyar fundamentalmente en el dictamen" de la comisión de estudio para la recuperación de Andalucía creada en el Parlamento.

Sobre el posible endurecimiento de las medidas que Moreno ha avanzado en el debate que podría adoptar su gobierno si los datos de la pandemia no mejoran de aquí al viernes, ha señalado que Vox no va a entrar en si las que se acuerden serán "procedentes" o no, pero ha opinado que "existe una percepción generalizada de fragilidad, de inconsistencia" en las medidas que están impulsando "todas las administraciones" en esta crisis sanitaria.

Ha agregado que "no sabemos cómo va a evolucionar el Covid, pero sí que tenemos un problema", y ha advertido de que "todas las previsiones macroeconómicas se basan en algo incierto, y es que en la primavera del 2021 tengamos una vacuna" frente al coronavirus. Por eso, ha considerado que es "imprescindible empezar a trabajar en escenarios en los que la Covid persistirá en el tiempo", porque es una hipótesis que "cuenta con las suficientes probabilidades para ser tenida en cuenta".

El portavoz de Vox ha concluido que "la paralización de la vida no es viable, y la posibilidad de nuevos confinamientos masivos nos aterra a todos y podría tener unos efectos inasumibles desde muchos puntos de vista", y ha trasladado a Moreno que "no podemos seguir justificándonos en el desconocimiento".