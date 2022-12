Vox mantiene "por ahora" su rechazo a los Presupuestos y se abre a un acuerdo político

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha mantenido "por ahora" en su postura de votar en contra del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, pero se ha mostrado abierta a que retiren el dictamen y lo vuelvan a traer con sus enmiendas o lleguen a un acuerdo político que permita sacar adelante estas cuentas.

"En su mano está decidir si quieren ir de la mano de Vox. Nosotros hemos tenido toda la intención pero hoy en el dictamen no podemos votar a favor. La solución es retirar este dictamen, traer los Presupuestos incluyendo las enmiendas de Vox y que negocien con nosotros o que lleguen a un acuerdo político que permita sacar adelante este Presupuesto", ha señalado Monasterio en declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Cámara regional.

A primera de hora de este lunes la presidenta madrileña ya ofreció a Vox buscar a lo largo de 2023 la fórmula para incorporar sus enmiendas a los Presupuestos Regionales pero desde Vox seguían enrocados en que era necesario incluir sus enmiendas como tal en las cuentas.

La líder de Vox ha insistido varias veces en que "en este momento", "por ahora" y en que "a día de hoy" votarán en contra de ese dictamen de Presupuestos que se lleva a comisión esta tarde a las 17 horas. Hasta este momento, ha asegurado que "nadie" le ha llamado. "A lo mejor su política es la de no negociar ni el más mínimo intento. Nos hace pensar que hay voluntad política de distanciarse de Vox y no aprobar esos Presupuestos. Llevo intentando negociar desde el 30 de noviembre y no me ha llamado nadie", ha reiterado.

Por ello, ha indicado que aún "están esperando si hay voluntad de sacar adelante los Presupuestos", que es algo "tan fácil" como atender a algunas de sus reivindicaciones y no "a cambio de nada" como quiere el PP, porque los votantes de Vox "merecen que no se les humille".

Para Monasterio, es "bueno para los madrileños" derogar la Ley Trans, "que no cuesta nada", o bajar "impuestos para ayudar a los jóvenes que están siendo sableados con la vivienda". "Derogar la Ley Trans le cuesta cero euros a la señora Ayuso", ha insistido.

En cuanto a si para apoyar los Presupuestos les valdría con un acuerdo político, ha respondido que "siempre" ha sido así porque Vox ha llegado para "hacer política" y "la Ley Trans es política".