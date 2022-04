Vox mantiene el suspense sobre su 'número uno' en Andalucía pero confía en un resultado determinante "sea quien sea"

Espinosa de los Monteros dice que Olona sería "una magnífica candidata" pero supondría "una pérdida muy sensible" para el Congreso

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Vox mantiene el suspense sobre quién será su 'número uno' en las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 19 de junio y confía en su "marca de partido" y obtener un resultado determinante para la formación del próximo Gobierno regional "sea quien sea" su cabeza de cartel.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha asegurado que la formación no tiene "prisa" por nombrar candidato o candidata. En Castilla y León no lo hicieron hasta 18 días después de la convocatoria electoral, según ha recordado, y el resultado fue "realmente bueno".

Fuentes de la formación dirigida por Santiago Abascal han confirmado que el órgano encargado de nombrar al 'número uno', el Comité Ejecutivo Nacional, está convocado para el jueves por la tarde, aunque han evitado concretar que la designación vaya a tener lugar en ese encuentro.

"Será en un futuro cercano, no es que tengamos una urgencia tremenda", ha insistido Espinosa de los Monteros, que ha llegado a marcar un horizonte de "dos o tres semanas" para hacerlo.

En cuanto a quién encabezará sus listas, ha reconocido que la 'número dos' en el Congreso, Macarena Olona, sería "una magnífica candidata", aunque ha apuntado que en las Cortes Generales está realizando una labor "impagable" y "sería una pérdida muy sensible" para el grupo parlamentario.

La propia Olona se ha dedicado durante las últimas semanas a alimentar los rumores sobre su candidatura y este mismo martes tiene previsto un encuentro con los miembros del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz.

Sin embargo, Espinosa de los Monteros ha asegurado que la decisión no está aún tomada y, sea o no Olona la candidata, Vox tendrá un buen resultado en las elecciones. "Con toda modestia y si no nos equivocamos en la campaña", ha apostillado.

A su juicio, Vox es una formación que tiene una marca "muy potente" y cuyos simpatizantes acudirán a votar "sea quien sea el candidato". Esto a diferencia de otros partidos que atraviesan un momento "más delicado" y "dependen más de un candidato u otro", ha indicado.

"Nosotros somos un partido cohesionado, con una marca potente, en el que todos decimos lo mismo", ha explicado insistiendo en la "fortaleza" de su marca. A su juicio, el nombre de los candidatos no es el factor decisivo que lleva a los ciudadanos a elegir su papeleta electoral.

ENTRAR EN EL GOBIERNO

Esto lleva a Espinosa de los Monteros a confiar en su crecimiento en Andalucía, donde cree que Vox estará en disposición de exigir entrar a formar parte del Gobierno, igual que ha sucedido en Castilla y León en el Ejecutivo de Alfonso Fernández-Mañueco.

Según ha apuntado, el partido cuenta ya con "experiencia" en la comunidad, la primera en la que logró representación institucional, y está por tanto en disposición de adquirir "posiciones de Gobierno". "Si las previsiones de resultado muy bueno se cumplen, lo lógico es pensar que un partido quiere gobernar", ha confirmado.

En cualquier caso, ha matizado que Vox se presenta a las elecciones del 19 de junio con el propósito de "ganar" y convertirse en primera fuerza política. "Luego ya los ciudadanos nos colocarán en nuestro sitio", ha aceptado.