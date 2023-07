Vox Murcia advierte que si no está en el Gobierno regional, la responsabilidad de nuevas elecciones será del PP

MURCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La candidata número 1 de Vox al Congreso de los Diputados por Murcia, Lourdes Méndez, ha afirmado que, si Vox no entra en el Gobierno regional, "la responsabilidad política de que vayamos a nuevas elecciones habrá sido pura y exclusivamente del PP".

En declaraciones realizadas al programa 'Plaza pública' de Onda Regional y recogidas por Europa Press, Méndez ha señalado que el político "debe acometer la responsabilidad de representar a las personas que les han votado".

Así, ha recordado que Vox ha obtenido el voto del 18% de los ciudadanos de la Región, de forma que tiene nueve escaños y el PP 21. "Al PP le faltan dos escaños para obtener la mayoría absoluta", según Méndez, quien ha señalado que esto "son matemáticas".

"Porque si nosotros ejercemos nuestra responsabilidad política, no podemos de ninguna de las maneras abstenernos en una votación en la que no vamos a compartir el Gobierno de la Región", según Méndez, quien ha puesto el "ejemplo" de lo que ha pasado en estos últimos años de legislatura "espantosos".

Y es que ha recordado que en la pasada legislatura "se hizo un documento programático y después se llegó también a un compromiso en los Presupuestos y el PP no lo cumplió". Por ello, ha afirmado que la formación que lidera Abascal no puede dar nuevamente la confianza a un partido que "no ha cumplido en el gobierno el compromiso que adquirió para que Vox se abstuviera".

Por ejemplo, ha señalado que ese compromiso pasaba por hacer que la Ley del Mar Menor "garantizara la compatibilidad de la agricultura y del turismo". Sin embargo, ha lamentado que se ha aprobado una ley que "demoniza a nuestros agricultores" y que "no acomete en absoluto el verdadero problema" de la laguna salada.

También ha recordado que ese compromiso recogía que el centro de MENAS "no se iba a implantar en Santa Cruz" y, sin embargo, "se estableció" allí; y el documento recogió que "no debía de haber adoctrinamiento en las aulas y no se ha derogado una Ley Trans sobre la que, por cierto, luego el PP votó en contra en el Congreso".

"También se recogió una atención al sector del comercio y estamos viendo que se han cerrado en este último año 620 comercios minoristas", según Méndez, quien ha asegurado que la solución solo pasa por que Vox "esté en un Gobierno regional" de manera "proporcional a la representatividad" que ha obtenido de los votantes.

Y es que, a su parecer, si los ciudadanos hubieran querido que el PP gobernara en solitario, "no habrían votado a Vox". Por eso, ha afirmado que Vox "no tiene ninguna otra posibilidad de llegar acuerdo, más que entrando en el Gobierno de forma proporcional", ha señalado.

PRECAMPAÑA NACIONAL

En cuanto a la precampaña, Méndez ha celebrado que se están "llenando" todos los actos del partido en España. "Vemos a la gente con muchas ganas y creo que podremos acometer un cambio de rumbo en España en muy pocos días", ha destacado.

En cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos a nivel nacional, Méndez ha señalado que el acuerdo "depende más del PP que de Vox". De hecho, ha señalado que el partido que lidera Santiago Abascal "siempre ha querido un acuerdo" y ha puesto como "ejemplo claro" el de la Región de Murcia.

Y es que ha señalado que en la Región de Murcia, Vox "tendió la mano para llegar a un acuerdo" desde que se conocieron los resultados electorales. "Por lo tanto, ahora mismo, la responsabilidad de que se puedan alcanzar esos pactos y se produzca un cambio de rumbo en España y en la Región de Murcia "está en el PP".

"Nosotros, desde Vox, somos muy responsables con nuestros votos", según Méndez. "Tan responsables que no podemos darlos a cambio de nada", ha apostillado la candidata, quien ha recordado que el PP y Vox "son diferentes".

A nivel nacional, ha afirmado que Vox quiere "construir una alternativa a un socialismo que ha sido verdaderamente nefasto para los españoles". Así, ha afirmado que "la prioridad es echar al socialismo y a los enemigos de España", pero cree que "hay que construir una alternativa" que, a su juicio, "pasa por modificar las políticas".

Y, en su opinión, "no existe la seguridad ni la garantía de que el PP vaya a modificar las políticas que Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa". Por tanto, ha señalado que la alternativa debe construirla el PP "con apoyo de Vox".