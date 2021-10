Vox ofrece apoyo a Casado para "desarbolar" las autonomías y leyes LGTBi y de memoria: "Menos discursos y más política"

Denuncia el acercamiento de PP y PSOE en Andalucía y les acusa de "consolidar el chiringuitismo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Vox ha asegurado este lunes que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, puede contar con su apoyo para derogar las leyes del PSOE y "desarbolar" el Estado de las autonomías recuperando competencias como la de Prisiones. Y le ha emplazado a comenzar por las autonomías donde gobiernan los 'populares' para acabar, por ejemplo, con la Ley de Memoria de Andalucía o las leyes LGTBi en la Comunidad de Madrid.

El eurodiputado de Vox y portavoz de su Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha retado de esta manera a Casado tras el cierre de la Convención de los 'populares' en Valencia erigiendo al PP como "única alternativa" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Parece que se ha olvidado de que para ser presidente no necesita el apoyo de los compromisarios del PP sino de millones de españoles --ha advertido--. Y hay millones de españoles que decidieron no vivir arrodillados y no votar tapándose la nariz. El PP no puede vender la piel del oso antes de matarlo".

En este sentido, Buxadé ha celebrado que los dirigentes del PP se hayan puesto "de acuerdo" durante esta semana en que Casado es "su jefe". Pero, más allá de eso, ha lamentado no haber visto ninguna "idea" ni "novedad" en el cónclave de los 'populares'.

Además, le ha exigido "menos discursos y más política" para empezar a acabar con las leyes del PSOE. "Puede ir empezando por la ley de memoria democrática de Andalucía, o por las leyes de ideología de género que hay por ejemplo en Madrid", ha recomendado asegurando que todo aquello que "se acerque a los postulados de Vox" es "bienvenido".

También, sobre el compromiso de Casado para recuperar las competencias en materia de prisiones de Cataluña y País Vasco, le ha pedido que primero hable con el expresidente José María Aznar. Y después, ha insistido en que el PP puede contar con el apoyo de Vox para recuperar competencias y "desarbolar" el Estado autonómico.

A VER QUIÉN RECIBE MÁS VOTOS

Sin embargo, ha insistido en pedir paciencia a los 'populares'. "Vamos a ver cuál es el partido más votado en las próximas elecciones generales, igual es Vox y es Abascal el que tiene que conformar Gobierno", ha advertido.

Buxadé cree que el debate está en "la autencididad" y "no en hacer el discurso más bonito". Y ha avisado a Casado de que "España ha cambiado" y los ciudadanos han decidido "apartarse del bipartidismo". "Eso no se arregla con dos o tres discursos en una plaza de toros, se arregla con política real, querer cambiar de verdad España", ha sostenido.

Frente a esto, cree que el camino del PP es "acercarse" a los socialistas, como a su juicio está demostrando en Andalucía. Vox denuncia que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha decidido que "no quiere" cumplir con los compromisos adquiridos con ellos y prefieren "mantener" las políticas del PSOE. "Están consolidando el chiringuitismo", ha denunciado Buxadé.