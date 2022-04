Vox se opondrá a que los independentistas accedan a secretos y exige al Gobierno investigar espionaje a niños catalanes

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha confirmado este lunes que su formación se opondrá a la entrada de formaciones independentistas en la comisión del Congreso que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y accede a información secreta, y ha instado al Gobierno a investigar el "espionaje a niños catalanes" en vez de preocuparse por las escuchas a políticos soberanistas con el programa Pegasus.

Así se ha pronunciado Buxadé en una rueda de prensa en la sede nacional de Vox al ser preguntado sobre la visita del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a Cataluña para intentar reconducir las relaciones con ERC tras el estallido de esta polémica.

"Espero que Bolaños les hablara de cuándo se disuelven y acaban con el espionaje a los niños en los colegios", ha dicho Buxadé, denunciando que la Generalitat está realizando una encuesta entre los escolares para saber qué idioma utilizan profesores y alumnos, tanto en el aula como en el patio y las actividades extraescolares.

A su juicio, ese "es el espionaje" que debe preocupar al Ejecutivo porque supone una "gravísima vulneración de derechos y libertades" de "cientos de miles de alumnos".

Preguntado expresamente si el Gobierno debe dar explicaciones sobre el uso de Pegasus y dispositivos similares para el espionaje político, como exigen los independentistas, ha subrayado que el Ejecutivo debe rendir cuentas sobre "muchísimas cosas", entre ellas por qué no "garantiza el derecho a la libertad de educación en Cataluña".

LOS "TRAIDORES", FUERA

Buxadé ha pasado de soslayo por las denuncias por el espionaje a políticos y se ha centrado en que el Gobierno "no puede ir a hablar con los separatistas" y no pedirles cuentas sobre el que, remarca, afecta a los escolares catalanes.

Eso sí, ha dejado claro que su formación no apoyará con sus votos que los independentistas puedan formar parte de la Comisión de Gastos Reservados, que sigue pendiente de constitución en el Congreso. "Los traidores a España que no aceptan la Constitución, no pueden estar", ha aseverado.

En consecuencia, Vox tampoco aceptaría modificar el requisito de 210 votos que se exige para entrar en esa comisión, y que el Gobierno no descarta rebajar para facilitar la entrada de los independentistas, e incluso los de Santiago Abascal no dudarían en recurrir a los tribunales para evitar algún atajo de ese tipo.

Respecto a la oferta de Bolaños a sus socios de reforzar los controles internos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Buxadé ha señalado que un órgano "esencial" para cualquier Estado como son los servicios de espionaje debe estar "bajo escrutinio y control legal". "Y poco más", ha zanjado.