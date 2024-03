Vox se opone "frontalmente" a la subida de sueldo para diputados cuando "muchas familias no llegan a fin de mes"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Vox ha adelantado su oposición "frontal" a aplicar a los diputados del Congreso la subida de sueldo prevista para los funcionarios, una decisión aprobada en la Mesa de la Cámara que preside Francina Armengol y de la que no forman parte.

"Nos oponemos frontalmente a la subida de sueldo de los diputados aprobada por la Mesa del Congreso en la que están presentes PSOE, PP y Sumar --ha escrito en la red social X, antes conocida como Twitter--. No es admisible hacer esto mientras muchas familias españolas no llegan a final de mes y los jóvenes no pueden independizarse".

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes los Presupuestos de la Cámara para 2024, que incluyen la previsión de aplicar a sus señorías la subida de sueldo del 2,5% prevista para los funcionarios. Las cuentas han salido adelante únicamente con los votos del PSOE y Sumar, que tienen mayoría en el órgano de gobierno, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, mientras que el PP decidió abstenerse por no estar de acuerdo con algunas partidas.