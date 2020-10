Vox se opone al toque de queda en Madrid: "Más rastrear y menos confinar"

Pide a Ayuso y Aguado que "dejen la discordia" y trasladen una posición "firme y unívoca"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido "dejar de discutir" medidas "propias" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el toque de queda que ha propuesto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y ha solicitado "más rastrear y menos confinar".

"No queremos que hagan restricciones que vulneren la libertad de movilidad de los madrileños. Por qué no testamos con antígenos un fin de semana a sospechosos y confinamos a los que estén contagiados, porque si no se van a arruinar comercios y vamos a seguir por un camino que va a costar años recuperar", ha trasladado Monasterio en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Por ello, ha apostado en "desmontar chiringuitos" y hacer unos presupuestos de emergencia y dejar de "discutir de medidas que son propias de Sánchez que lo único que sabe es confinar y restringir la libertad". "Actúa como un dictador", ha dicho del presidente del Gobierno central.

Así, la líder de Vox en Madrid ha insistido en que la región "no se puede parar" y ha pedido que dejen de hablar menos de "confinar y más de rastrear", porque son necesarias "medidas sensatas y prudentes".

En cuanto a las "discrepancias" a la hora de gestionar algunos asuntos de la pandemia entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha indicado que eso "no favorece a nadie" solo a las "tesis de Sánchez". Por ello, considera que deben dejar "la discordia" y trasladar una "posición firme y unívoca".