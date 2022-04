Vox pide eximir del IRPF los gastos de manutención de hijos, sin importar la situación legal de los padres

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Vox quiere que se eximan en la declaración del IRPF los gastos de manutención de los hijos a cargo, con independencia de la situación legal o afectiva de sus progenitores. La propuesta de esta formación es que este gasto de manutención no tenga consideración de renta disponible a la hora de declarar el impuesto.

Concretamente, Vox propone acabar con las deducciones actuales del mínimo por descendientes y las anualidades por alimentos, por ser desiguales y también discriminar según la situación de cada familia. Así, señala que una familia unida sólo puede acogerse a la figura del mínimo por descendientes, menos beneficiosa que el régimen de las anualidades por alimentos.

Para ello, propone igualar el trato fiscal de los gastos por descendiente, con independencia de la situación familiar. Así, plantea que los denominados 'gastos por descendientes' salgan de la renta disponible a efectos de cálculo del impuesto y queden exentos.

Técnicamente propone que se elimine tanto la figura del 'mínimo por descendiente' como la de las anualidades por alimentos y que ambas sean sustituidas por otra bajo la denominación de 'gasto por descendientes' que se calcule teniendo en cuenta las tablas que elabora el Consejo General del Poder Judicial para determinar las anualidades por alimentos en caso de separación o divorcio.

NO ES UN BENEFICIO FISCAL

Vox no considera que la desgravación pueda ser considerada un beneficio fiscal, asegurando que "no se está pidiendo una minoración de la tributación de la renta que denota capacidad económica, sino una exención de aquella otra renta de la que el contribuyente no dispondrá".

En todo caso, justifica la reforma en caso de que pueda considerarse beneficio fiscal en el "deber estatal de la protección de la familia". "Máxime teniendo en cuenta la necesidad de que dicha institución esencial siga poniendo al servicio de nuestro país para muchos frutos, con especial énfasis en los demográficos, de urgente necesidad", asegura.