Vox pide fiscalizar la donación a la Fundación Bill Gates y pregunta si no había otra entidad española para recibirla

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Vox quiere que el Gobierno vigile el uso y destino de los 130 millones de euros donados a la Global Fund, a través de la Fundación Gates, y ha preguntado si no había ninguna entidad española que pudiera recibir ese dinero.

En una batería de preguntas registradas en el Congreso, Vox cuestiona al Ejecutivo sobre los motivos que le llevaron a decidir la donación de 130 millones a este fondo mundial de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, sobre todo teniendo en cuenta la situación de "grave crisis" en la que se encuentran los españoles.

"¿Por qué no se ha empleado ese dinero para aliviar la situación de los trabajadores españoles?", ahonda el partido de Santiago Abascal, que pregunta además al Ejecutivo si exigirá algún tipo de justificación sobre el "destino, finalidad y resultados" obtenidos gracias a ese dinero.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha reivindicado este martes en rueda de prensa que la "prioridad" del Gobierno debería ser la atención a las familias españolas. Y en cambio, ha censurado que su objetivo sea "hacerse fotos y tuits" como la imagen junto a Bill Gates.

"ATRACO A LOS ESPAÑOLES"

Espinosa de los Monteros ha insistido en que esa fotografía junto al matrimonio Gates ha costado 130 millones a los españoles. "Es un atraco", ha denunciado sobre este gesto que ve "innecesario e insultante".

Pero además, quiere saber por qué el Gobierno no ha averiguado si existen en España entidades dedicadas a la lucha contra el SIDA, la malaria o la tuberculosis y por qué no les ha legado a ellas los 130 millones; cuando no hubieran sido usados directamente para "aliviar" la situación de los trabajadores españoles.

La conclusión de Espinosa de los Monteros es que lo mejor que puede hacer el Ejecutivo de Sánchez es "dimitir y convocar elecciones cuanto antes". Y mientras, ha avisado, "Vox pondrá toda su atención en vigilar el gasto de cada euro".