Vox pide que al menos haya dos ministros los martes en el Pleno del Congreso y Batet responde que no están obligados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Vox se ha dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que dicte una resolución que obligue al Gobierno a enviar al menos a dos representantes a las sesiones plenarias de los martes, una petición que Batet no ha atendido alegando que los ministros no están obligados a estar en el hemiciclo durante el debate de las iniciativas de los grupos que buscan orientar la acción del Ejecutivo.

Para la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, la "sistemática" ausencia de miembros del Gabinete de ministros durante el debate y votación de las proposiciones no de ley, no sólo evidencia el "desdén" el Gobierno al Parlamento sino que es "incompatible con el espíritu vigente del marco constitucional en materia de relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo".

En su escrito, recogido por Europa Press, Olona se muestra especialmente crítica con el hecho de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responsable de las Relaciones con las Cortes, no acuda por sistema a la sesiones de los martes.

En este contexto, reclamaba a Batet que dictase una resolución para garantizar la presencia en estos debates de Calvo, pero también del miembro del Gobierno responsable del departamento al que se refiera cada una de las iniciativas a debate, de manera que siempre haya en el Salón de Plenos dos ministros como mínimo.

NO HAY LAGUNA NORMATIVA

Los de Santiago Abascal han hecho público el escrito de respuesta de Batet en el que la presidenta del Congreso deja claro que no va atender la solicitud puesto que los miembros del Gobierno no están obligados a estar en el hemiciclo durante el debate de las mociones y proposiciones no de ley.

En concreto, Batet destaca que el Reglamento no prevé "la participación o presencia del Gobierno" en la tramitación de las proposiciones no de ley y que sus miembros sólo están obligados a acudir a las sesiones de las Cámaras cuando son requeridos por la misma, ya sea ante el Pleno o las comisiones. "No existe, en definitiva ninguna laguna normativa al respecto que haga necesaria una resolución supletoria de la Presidencia", zanja la presidenta.