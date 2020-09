Vox pide retirar nombre de 'Plaza del Coronavirus' de Valencia: "¿A alguien se le ocurre que exista la plaza del sida?"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valencia pedirá en una moción presentada al Pleno del próximo jueves que se retire "inmediatamente" la placa de 'Plaza del Coronavirus' con la que ha renombrado la plaza del Doctor Collado de forma temporal y ha exigido al concejal de Innovación, Carlos Galiana, que "pida disculpas públicamente a las víctimas, familiares y a cuantas personas luchan contra el virus" por la "utilización mediática de esta desgracia mundial".

El Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Premios Rei Jaume I inauguró el jueves la 'Plaza del Coronavirus' en el lugar que ocupa actualmente la plaza del Doctor Collado, cambiando simbólicamente el nombre para concienciar sobre la importancia de no olvidar a las personas que pueden liderar la innovación en la sociedad: los científicos y emprendedores.

Al respecto, el edil de Vox Vicente Montañez se ha preguntado si "a alguien acaso se le ocurre que pueda existir la plaza de la peste o la plaza del sida" y si "de verdad lo que esperan los valencianos es tener unos dirigentes que siguen pensando todavía que reivindicar determinadas actuaciones cambiando nombres de calles y no ejerciendo lo que esperan todos los ciudadanos, que es un gobierno diligente y consecuente con las víctimas de esta pandemia".

En un comunicado, ha señalado que es "inadmisible" este cambio de nombre, ya que, a su parecer, "juega con el sentimiento de las familias y el dolor de todos aquellos que siguen sufriendo secuelas que probablemente sean de por vida".

Según Vox, el cambio tmeporal de nombre "ha causado gran indignación entre los vecinos". Ha pedido así que el nombre de la plaza vuelva a su nombre original y que Galiana, en nombre del consistorio, "pida disculpas a los afectados".

"Es inadmisible que se frivolice con el sentimiento de las víctimas de una pandemia que nos ha dejado más de 50.000 muertos y familias que no han podido enterrar como hubieran querido a sus familiares", ha insistido, y ha agregado que "así no se hacen las cosas, así no se reivindica". "Simplemente es una absoluta falta de respeto", ha zanjado.