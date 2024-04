Vox pide el voto porque "la unidad nacional y la identidad vasca están en jaque por la debilidad" del PSOE y PP

Abascal critica que PSOE, PNV y Bildu "hacen una peleíta" en las elecciones al Parlamento Vasco mientras "gobiernan juntos en Madrid"

VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que "la unidad nacional y la propia identidad de los vascos está en jaque por la debilidad de los partidos nacionales", y ha criticado que este domingo "las dos primeras fuerzas que se disputan la victoria son dos fuerzas separatistas legitimadas por los partidos políticos españoles". Además, cree que estas elecciones "son una mentira a la sociedad vasca" por parte de "tres partidos que están gobernando juntos en Madrid y aquí vienen a hacer una peleíta".

Vox ha celebrado en la plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz el acto de cierre de campaña, en el que Abascal ha estado acompañado por el secretario general del partido, Ignacio Garriga; y los candidatos de Vox por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En su intervención, Abascal ha advertido de que "la unidad nacional y la propia identidad de los vascos están en jaque por la debilidad de los partidos nacionales" y ha defendido que "el País Vasco es una región de España".

"Hay que hablar claro porque, cuando sale el del PP y dice que Euskadi es un gran país, habla como el del PNV, se mueve como el del PNV y quiere pactar. Diremos que son como el PNV bis, y por eso es tan importante Vox, por eso hay que hacer un voto fuerte, por eso este domingo hay que votar con contundencia y sin concesiones", ha pedido.

En este sentido, ha subrayado que este domingo "los separatistas, los traidores del PSOE y los flojos tienen que ver que hay una alternativa que defiende de verdad la unidad nacional, las libertades de todos, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, y la prosperidad del campo y de la industria".

"Para eso estamos aquí, no para 'politiquerías' ni para adaptarnos al discurso de los demás", ha subrayado antes de denunciar "la estafa del PSOE que se pelea aquí con el PNV y con Bildu, pero están pactando en Madrid".

Por ello, cree que estas elecciones "son una mentira a la sociedad vasca" por parte de "tres partidos que en realidad están gobernando juntos en Madrid y aquí vienen a hacer una peleíta", y ha señalado que "el problema está en que el PNV legitima a Bildu y que el PP legitima al PNV".

"Luego pasará lo que pasará este domingo, que las dos primeras fuerzas, las que se disputan la victoria, son dos fuerzas separatistas, legitimadas por los partidos políticos españoles", ha advertido.

En este sentido, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ofrece pactos al PSOE a nivel nacional" y en el País Vasco pactos al PNV cuando "a quien hay que ofrecer pactos es a esa parte de la sociedad vasca abandonada y traicionada, a la que ya sólo le queda Vox para defender la libertad, la unidad nacional, la seguridad en las calles y para decir que aquí los vascos y los españoles primero".

El presidente de Vox ha criticado que esta campaña no se ha hablado de "los problemas de los ciudadanos" como "la inseguridad en las calles vascas" porque "todos están de acuerdo en las mismas políticas migratorias y también "están de acuerdo en la aplicación de la Agenda 2030 que arruina al campo".

"Sabemos que el mensaje de dureza contra la inseguridad, el mensaje a favor de la industria, a favor de la agricultura, a favor de la ganadería, en contra de la Agenda 2030, es un mensaje que ha llegado y que muchos vascos estaban esperando escuchar, y un mensaje de 'basta ya' al nacionalismo vasco, que solo ha mirado por sus intereses partidistas y ha traicionado a la sociedad vasca", ha resaltado.

Para Abascal, "no hay diferencia entre el resto de partidos", ya que en esta campaña cree que no ha habido "un debate de ideas y solo se ha escuchado 'politiquería', hablar de pactos y de no pactos, cosa que da igual porque ya estamos acostumbrados a verles mentir de manera irrefrenable".

MANTENER EL ESCAÑO

"Nosotros estamos aquí para decir precisamente lo que creo que una gran parte de los vascos sabe que es verdad, y por eso estamos muy esperanzados por el gran resultado que vamos a obtener este domingo", ha resaltado antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que mantendrán el escaño en la Cámara vasca.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, por su parte, ha afirmado que el PNV, PSE-EE y Bildu, son "los mismos partidos que hay en Cataluña pero con diferentes nombres", y ha criticado que "el denominador común" es el PSOE, "el traidor de las clases medias y de las familias trabajadoras, que ha vendido vuestra tierra y que está dispuesto a vender nuestra querida nación".

"¿Quién es el socio preferente del PNV o de Bildu? El PSOE. ¿Quién es el socio preferente de Junts o Esquerra Republicana? El PSOE", ha insistido antes de advertir que tras los resultados del domingo, el PSE-EE podría "pactar absolutamente todo con el separatismo".

Por ello, ha pedido que el domingo acudan a las urnas "por defensa propia, por amar a lo propio y en contra de las políticas de socialistas y separatistas". "Que acudáis a las urnas en defensa propia, a defender la unidad de España, a defender nuestra industria, a defender nuestras familias, nuestra libertad, nuestra tradición y nuestra forma de ser", ha reiterado.

LOS CANDIDATOS

La cabeza de lista por Álava, Amaia Martínez, ha afirmado que estas elecciones Vox aspira a "seguir llevando la verdad en el Parlamento" y ha señalado que su partido no se presenta "para ganar en el País Vasco, sino para que el País Vasco gane" con Vox. "Es posible un País Vasco libre de separatismo", ha asegurado.

La cabeza de lista por Bizkaia, María Pérez, ha defendido que, "a pesar de las tácticas infames del nacionalismo y del resto de los partidos", el mensaje de Vox "ha llegado claro y directo, sin manipulaciones" en esta campaña. "Necesitamos el voto de los vascos españoles y por eso lo pedimos. El voto de Vox es el voto vasco y el voto español", ha subrayado.

El cabeza de lista de Vox por Gipuzkoa, Andrés Paramio, explicado que su partido propone "un proyecto ilusionante de vida en común junto con el resto de las provincias españolas", y se ha mostrado convencido de que Amaia Martínez conseguirá en la próxima legislatura llevar al Parlamento Vasco "la verdad, el bien y la justicia".